Кубок Африканских Наций

У півфіналі фараони зустрінуться з Сенегалом.

Єгипет у перестрілці здолав чинного чемпіона КАН — Кот-дʼІвуар (3:2)

Вже у дебюті зустрічі фараони вийшли вперед. Фаті обіграв капітана слонів Кессьє, віддав передачу на Ашура, півзахисник Аль-Ахлі розрізав оборону суперника та вивів Мармуша на побачення з воротарем. Вінгер Манчестер Сіті впевнено реалізував свій момент.

На 32-й хвилині єгиптяни подвоїли перевагу після розіграшу кутового. Салах виконав подачу на дальню стійку, Рамі вистрибнув вище за всіх та головою по шаленій траєкторії відправив м’яч у дальній кут без шансів для голкіпера. Під завісу першого тайму Кот-дʼІвуар відіграв один м’яч: після подачі зі штрафного Фету зрізав м’яч у власні ворота.

На початку другої 45-хвилинки підопічні Хассана повернули комфортну перевагу. Лідер команди Мо Салах замкнув простріл Ашура. Після пропущеного гола ініціативу перехопили «слони». На 73-й хвилині підопічні Фае повернули інтригу в матч. Амад виконав високу подачу на дальню стійку, а після метушні у штрафному майданчику Єгипту Дуе проштовхнув м’яч у ворота суперника.

У компенсований час Кот-дʼІвуар кинувся у фінальний штурм, проте команда Хассана дисципліновано зіграла в обороні, що дозволило втримати переможний рахунок. У підсумку Єгипет виходить до півфіналу Кубка африканських націй, вибивши чинного чемпіона турніру.

Наступним суперником фараонів стане Сенегал. Матч запланований на 14 січня.

Єгипет Кот-дʼІвуар — 3:2

Голи: Мармуш 4, Рабі 32, Салах 52 — Фату аг. 40, Дуе 73.