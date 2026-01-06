Кубок Африканских Наций

Попри впевнену перемогу над Мозамбіком і вихід у чвертьфінал КАН, зірковий форвард залишив стадіон розлюченим.

Збірна Нігерії оформила путівку до 1/4 фіналу Кубка африканських націй, розтрощивши Мозамбік із рахунком 4:0. Героями матчу стали Віктор Осімген, який оформив дубль, а також Адемола Лукман (гол плюс два асисти).

Однак тріумф Суперорлів був затьмарений серйозним скандалом прямо на полі. Причиною конфлікту став ігровий епізод, у якому Лукман вирішив не віддавати передачу на Осімгена, що викликало бурхливу реакцію останнього.

Лідер нігерійців був настільки розлючений егоїзмом партнера, що після фінального свистка демонстративно відмовився святкувати перемогу разом із командою. Осімген став першим гравцем, який покинув роздягальню. Примітно, що його супроводжував президент Федерації футболу Нігерії Ібрагім Муса Гусау, намагаючись заспокоїти головну зірку.

Адемола Лукман спробував згладити кути в післяматчевому коментарі, публічно визнавши авторитет Осімхена та назвавши інцидент звичайними футбольними емоціями. "Віктор – наш головний гравець, це всім відомо, він – найкращий нападник. Тож все це не має значення", — заявив вінгер.

Він також підкреслив, що між ними немає ворожнечі: "Це просто футбол. Це завжди футбол. Він – мій брат".

Сьогодні Суперорли дізнаються свого суперника по чвертьфіналу. Алжир зіграє проти ДР Конго матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.