Кубок Африканских Наций

Леви Теранги вийшла на товариську гру в Парижі з кубком та в оновленій формі, кинувши відкритий виклик футбольним чиновникам.

Товариський матч між збірними Сенегалу та Перу (який завершився перемогою африканців 2:0 завдяки голам Джексона та Сарра), що пройшов на Стад де Франс у Парижі, перетворився на масштабну акцію протесту.

Леви Теранги використали цю гру, щоб продемонструвати всьому світу свою незгоду з рішенням Африканської конфедерації футболу (КАФ).

Нагадаємо, нещодавно КАФ ухвалила безпрецедентний вердикт: відібрала у Сенегалу завойований титул переможців Кубка африканських націй і присудила кабінетну перемогу (3:0) Марокко. Причиною став тимчасовий відхід сенегальських гравців з поля на знак протесту проти суддівського рішення під час фіналу.

Але Сенегал вирішив не відступати ні на крок. Команда організувала справжнє чемпіонське шоу прямо в центрі Франції. Замість того, щоб повернути кубок організаторам турніру, капітан команди Каліду Кулібалі та його партнери вийшли з ним на поле, здійснивши коло пошани під овації десятків тисяч уболівальників та виступ сенегальської суперзірки Юссу Н'Дура.

Гравці та тренерський штаб національної команди були одягнені в нові офіційні комплекти форми, над емблемою яких гордо красувалися дві зірки. Вони символізують два чемпіонства, здобуті Сенегалом безпосередньо на футбольному газоні (у 2021-му та цьому скандальному році), повністю ігноруючи рішення чиновників.

Після святкування на полі Кулібалі та голкіпер Едуар Менді урочисто розмістили кубок у VIP-ложі перед президентом Федерації футболу Сенегалу Абдулаєм Фаллем. Сам очільник напередодні матчу не добирав слів, назвавши дії КАФ найбільш кричущим адміністративним пограбуванням в історії футболу.

Федерація звернулася зі скаргою до Спортивного арбітражного суду у Лозанні, відмовляючись віддавати золоті медалі та призові. Цей демарш став чітким меседжем для всієї футбольної спільноти: Сенегал вважає себе єдиним легітимним чемпіоном Африки і боротиметься за свою честь до кінця.