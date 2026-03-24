Кубок Африканских Наций

Ветеран збірної Сенегалу та гравець Евертона розкритикував безглузде рішення КАФ передати трофей Марокко після скандалу у фіналі КАН.

Півзахисник збірної Сенегалу Ідрісса Гує виступив із різкою критикою Конфедерації африканського футболу (КАФ) після того, як його національну команду сенсаційно позбавили титулу переможця Кубка африканських націй (КАН).

36-річний гравець англійського Евертона назвав суперечливе рішення апеляційного комітету, який присудив чемпіонство збірній Марокко, абсолютним абсурдом. Минулого тижня апеляційний комітет КАФ пішов на безпрецедентний крок, анулювавши перемогу Сенегалу над Марокко (1:0 у додатковий час) у фіналі КАН.

Причиною став протест сенегальських гравців: вони залишили поле, не погоджуючись із суперечливим пенальті, призначеним у компенсований час на користь марокканців. Чиновники КАФ розцінили ці дії як відмову продовжувати гру і присудили Сенегалу технічну поразку з рахунком 0:3, де-факто передавши корону Марокко.

Це рішення викликало шквал обурення в Дакарі. Гує, який провів 128 матчів за свою національну команду, заявив, що футбольні заслуги завжди повинні мати більшу вагу, ніж адміністративні постанови.

"Я вважаю це рішення просто смішним. Ми виграли матч на полі, а не в кабінетах, і як сенегальський футболіст я просто пишаюся тим, що ми зробили. Ми заслуговуємо на цей трофей. Ми билися на полі, всі знають, що сталося. Думаю, якби ми зіграли цей матч 10 разів, ми б виграли його 10 разів.Нам байдуже на медалі чи кубки, адже найголовніше відбувається на полі, а не те, що написано на папері. Ми перемогли на полі, і ніхто не зможе цього змінити", — заявив півзахисник.

Крім втрати трофея, Геє висловив занепокоєння тим, як такі скандальні прецеденти б'ють по світовій репутації африканського футболу. Він наголосив, що Африка не заслуговує на подібне, адже зараз КАН активно порівнюють з Євро та Кубком Америки.

Водночас хавбек підкреслив, що ситуація жодним чином не вплинула на братерські відносини між футболістами обох країн. За його словами, вони зі своїм одноклубником по Евертону, марокканцем Адамом Азну, просто сміються з цієї ситуації, і цей скандал не змусить його ненавидіти марокканський народ.

Поки юридична битва за титул триває (Сенегал планує подати офіційну апеляцію до Спортивного арбітражного суду — CAS), команда готується до матчів відбору на ЧС-2026. Під час березневої міжнародної паузи Леви Теранги проведуть спаринги проти Перу та Гамбії.