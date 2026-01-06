Єдиний гол Бульбіни на 119-й хвилині приніс перемогу.
Алжир – ДР Конго, getty images
06 січня 2026, 20:50
У 1/8 фіналу Кубка африканських націй Алжир здолав ДР Конго з рахунком 1:0. Єдиний гол на 119-й хвилині забив нападник Аділь Бульбіна, який приніс команді вихід до чвертьфіналу.
На старті матчу конголезці мали нагоду відкрити рахунок: Бакамбу увірвався до штрафного, але воротар Алжиру Люк Зідан врятував команду. Цікаво, що за поєдинком із трибун спостерігав легендарний батько воротаря — Зінедіна Зідан.
Перший тайм пройшов без голів: ДР Конго завдала лише одного удару, а Алжир так і не зміг створити небезпечний момент. У другій половині зустрічі алжирці ледь не втратили Бенсебаїні через випадкове зіткнення з Люком Зіданом, а також втратили Ісмаеля Беннасера через травму.
В основний час обидві команди не змогли відзначитися, тож поєдинок перейшов в овертайми. Алжир контролював гру, створював моменти, але лише на 119-й хвилині Бульбіна вирішив долю зустрічі, пробивши під поперечину.
Алжир – ДР Конго 1:0
Гол: Бульбіна, 119
Наступний матч Алжир проведе 10 січня проти Нігерії, яка у 1/8 фіналу розгромила Мозамбік з рахунком 4:0. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.