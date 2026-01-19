Кубок Африканских Наций

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка африканських націй-2025, який відбувся 18 січня 2026 року.

Збірна Сенегалу у фіналі Кубка африканських націй-2025 обіграла Марокко в овертаймі.

Феноменальний у всіх сенсах матч у Рабаті подарував уболівальникам чималу кількість емоцій та приводів для суперечок.

Розв’язка настала ближче до завершення основного часу, коли спочатку гол у ворота господарів турніру скасували через сумнівне порушення правил, а потім призначили пенальті у ворота сенегальців за не менш складних обставин.

Однак Браїм Діас героєм нації так і не став, пробивши з позначки просто в руки воротарю, а вже в овертаймі його команда пропустила вирішальну контратаку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сенегал — Марокко у рамках фіналу Кубка африканських націй-2025:

Сенегал — Марокко 1:0

Гол: П. Гує, 94

На 90+23 хвилині Браїм Діас (Марокко) не забив пенальті (воротар).

Сенегал: Е. Менді — А. Менді (Сек, 76), М. Сарр, Ніакате, М. Діуф (Якобс, 106) — Камара (І. Сарр, 77) , І. Гує — І. Ндіає (Мбає, 76), П. Гує — Джексон (Ш. Ндіає, 90+3), Мане.

Марокко: Буну — Хакімі, Аґерд, Мазіна (Ель Ямік, 89), Мазрауї (Ігамане, 98) — Еззальзулі, Ель-Айнауї, Сайбарі (Салах-Еддін, 90+4) — Ель-Ханнус (Таргаллін, 80), Ель-Каабі (Ен-Несірі, 80), Діас (Ахомаш, 98).

Попередження: Камара, І. Сарр, Діуф, М. Сарр — Ен-Несірі