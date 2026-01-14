Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфіналу Кубка африканських націй-2025, у якому зіграють Сенегал та Єгипет.
Садіо Мане та Мохамед Салах, Getty Images
14 січня 2026, 18:47
Національні збірні Сенегалу та Єгипту в Танжері розіграють перепустку до фіналу Кубка африканських націй-2025.
Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, М. Діуф — Діарра, І. Гує, П. Гує — І. Ндіає, Джексон, Мане.
Запасні: Є. Діуф, Діав, М. Сарр, Сек, Сісс, Камара, Діа, Ш. Ндіає, Якобс, П. Сарр, І. Сарр, Діалло, Сабалі, Менді, Мбає.
Єгипет: М. Ель-Шенаві — Хані, Ібрахім, Рабія, Фатух — Аттія, Абдельмагід, Фаті — Ашур — Салах, Мармуш.
Запасні: А. Ель-Шенаві, Шобеїр, Собхі, Трезеге, Мохсен, Мостафа, Шехата, Лашін, Фатхі, Адель, Файсал, Ейд, Зізо, Сабер, Ісмаїл.
Гра Сенегал — Єгипет почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.