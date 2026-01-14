Національні збірні Сенегалу та Єгипту в Танжері розіграють перепустку до фіналу Кубка африканських націй-2025.

Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, М. Діуф — Діарра, І. Гує, П. Гує — І. Ндіає, Джексон, Мане.

Запасні: Є. Діуф, Діав, М. Сарр, Сек, Сісс, Камара, Діа, Ш. Ндіає, Якобс, П. Сарр, І. Сарр, Діалло, Сабалі, Менді, Мбає.   

Єгипет: М. Ель-Шенаві — Хані, Ібрахім, Рабія, Фатух — Аттія,  Абдельмагід, Фаті — Ашур — Салах, Мармуш.

Запасні: А. Ель-Шенаві, Шобеїр, Собхі, Трезеге, Мохсен, Мостафа, Шехата, Лашін, Фатхі, Адель, Файсал, Ейд, Зізо, Сабер, Ісмаїл.

Гра Сенегал — Єгипет почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.