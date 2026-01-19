Кубок Африканских Наций

Сенегалець став лише третім футболістом, який двічі вигравав головну індивідуальну нагороду цього турніру.

У Марокко завершився Кубок африканських націй, за підсумками якого збірна Сенегалу вдруге в історії стала чемпіоном континенту. Під час церемонії закриття ФІФА вручила індивідуальні нагороди найкращим футболістам турніру.

Головну відзнаку — звання найкращого гравця КАН-2025 — отримав вінгер Ан-Насра та національної збірної Сенегалу Садіо Мане. 33-річний форвард провів сім матчів, у яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

🏆 Top scorer: Brahim Díaz

🏆 Man of the Competition: Sadio Mané

🏆 Best Keeper: Bono



AFCON’s best 👏🌍 pic.twitter.com/uN93aQv3b5 — B/R Football (@brfootball) January 18, 2026

Для Мане ця нагорода стала другою в кар’єрі після успіху на Кубку африканських націй-2021. Таким чином сенегалець став лише третім футболістом в історії, який двічі здобував звання MVP турніру — раніше це вдавалося камерунцю Роже Міллі та єгиптянину Ахмеду Хассану.

Найкращим бомбардиром змагань був визнаний атакуючий хавбек збірної Марокко Браїм Діас, який забив п’ять м’ячів у семи поєдинках. Водночас саме він не реалізував пенальті наприкінці фінальної зустрічі.

Нагороду найкращого голкіпера турніру отримав марокканець Яссін Буну. 34-річний воротар зіграв у всіх семи матчах, пропустив лише два голи, п’ять разів зберіг свої ворота "на нуль" та допоміг команді перемогти в одній серії післяматчевих пенальті.

Крім того, збірна Марокко була відзначена спеціальним призом ФІФА за фейрплей — за дотримання принципів чесної гри протягом усього турніру.