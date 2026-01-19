Сенегалець став лише третім футболістом, який двічі вигравав головну індивідуальну нагороду цього турніру.
Садіо Мане, getty images
19 січня 2026, 09:35
У Марокко завершився Кубок африканських націй, за підсумками якого збірна Сенегалу вдруге в історії стала чемпіоном континенту. Під час церемонії закриття ФІФА вручила індивідуальні нагороди найкращим футболістам турніру.
Головну відзнаку — звання найкращого гравця КАН-2025 — отримав вінгер Ан-Насра та національної збірної Сенегалу Садіо Мане. 33-річний форвард провів сім матчів, у яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.
Для Мане ця нагорода стала другою в кар’єрі після успіху на Кубку африканських націй-2021. Таким чином сенегалець став лише третім футболістом в історії, який двічі здобував звання MVP турніру — раніше це вдавалося камерунцю Роже Міллі та єгиптянину Ахмеду Хассану.
Найкращим бомбардиром змагань був визнаний атакуючий хавбек збірної Марокко Браїм Діас, який забив п’ять м’ячів у семи поєдинках. Водночас саме він не реалізував пенальті наприкінці фінальної зустрічі.
Нагороду найкращого голкіпера турніру отримав марокканець Яссін Буну. 34-річний воротар зіграв у всіх семи матчах, пропустив лише два голи, п’ять разів зберіг свої ворота "на нуль" та допоміг команді перемогти в одній серії післяматчевих пенальті.
Крім того, збірна Марокко була відзначена спеціальним призом ФІФА за фейрплей — за дотримання принципів чесної гри протягом усього турніру.