Кубок Африканских Наций

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка африканських націй-2025, який відбувся 10 січня 2026 року.

Збірна Єгипту у чвертьфіналі Кубка африканських націй-2025 обіграла Кот-д’Івуар.

Ключовим у цій грі став той факт, що команда Хоссема Хассана забивала на початку кожного з таймів, до чого виявились не готовими суперники.

Та й узагалі гра Кот-дʼІвуара в атаці в цій грі не походила на чинного володаря трофею, тож команда Емерса Фає була змушена постійно наздоганяти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Єгипет — Кот-дʼІвуар у рамках 1/4 фіналу кубка африканських націй-2025:

Єгипет — Кот-дʼІвуар 3:2

Голи: Мармуш 4, Рабі 32, Салах 52 — Фату, 40 (авт.), Дуе 73

Єгипет: М. Ель-Шенаві — Хані, Ібрагім, Рабія, Фатух — Аттія, Абдельмагід, А. Фатхі — Ашур (Трезеге, 78) — Салах, Мармуш (Мохамед, 90+2).

Кот-д’Івуар: Я. Фофана — Дуе, Коссуну, Н’Діка, Конан — Улаї (С. Фофана, 89), Сангаре, Кесс’є (Крассо, 70) — Діалло, Гессан (Байо, 80), Я. Діоманде (Туре, 89).

Попередження: Абдельмагід, М. Ель-Шенаві