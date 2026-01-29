Кубок Африканских Наций

При цьому господарі постраждали менше суперників.

Національна збірна Сенегалу у фіналі Кубку африканських націй-2025 в овертаймі обіграла Марокко.

Однак цей матч запам’ятався глядачам, передусім, інцидентом наприкінці основного часу, коли за рахунку 0:0 у ворота "левів Теранги" було призначено пенальті на останніх секундах, однак Браїм Діас не переграв Едуара Менді.

Цьому удару передувала відмова гравців Сенегалу продовжувати зустріч на знак протесту проти рішення головного арбітра, щодо пенальті, але спільними зусиллями команду Папа Тіава вдалось повернути на футбольне поле.

А вже після завершення турніру організатори почали розбирати ситуацію на окремі епізоди та призначати штрафні санкції.

Таким чином головний тренер Сенегалу отримав дискваліфікацію на п’ять наступних офіційних матчів та має сплатити 100 тис. доларів США штрафу.

Гравці Сенегалу Іліман Ндіає та Ісмаїла Сарр отримали дискваліфікацію на дві гри.

Асоціація футболу Сенегалу оштрафована окремо на 615 тис. доларів США.

У Марокко два матчі дискваліфікації отримав Ашраф Хакімі, а три гри пропустить та сплатить 100 тис. доларів США штрафу Ісмаель Сайбарі.

Марокканська асоціація футболу оштрафована на 300 тис. доларів США окремо, а також на 200 тис. доларів США за поведінку болбоїв під час гри, які намагались поцупити рушники у воротаря суперників.

При цьому вимогу Марокко забрати титул у Сенегала було відхилено.