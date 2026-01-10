Кубок Африканских Наций

У півфіналі Суперорли зіграють проти Марокко.

Нігерія без шансів здолала Алжир (2:0)

Підопічні Шелле, незважаючи на повну домінацію в першому таймі, змогли відкрити рахунок лише на початку другої 45-хвилинки. Осімген головою замкнув подачу з флангу.

На 57-й хвилині нігерійці подвоїли перевагу. Івобі розрізним пасом розрізав усю оборону суперника, вивівши віч-на-віч із воротарем Осімгена. Нападник Галатасарая не пошкодував м’яча для Адамса — останній упевнено розібрався в епізоді та покотив снаряд у сітку воріт.

У підсумку збірна Нігерії впевнено перемагає та виходить у півфінал Кубка африканських націй, де на неї чекатиме серйозний суперник — господар турніру, Марокко.

Алжир — Нігерія 0:2

Голи: Осімген 47, Адамс 57