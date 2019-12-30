Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги семнадцатого тура нового проекта — Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Этот тур, несмотря на проход одной ставки из трех, смело можно называть успешным. У нас зашел экспресс, благодаря которому мы ушли в плюс, так что неудачи в двойниках воспринимаются уже намного легче.

Ставка №1

Матч: Лестер – Ливерпуль 0:4 / Тоттенхэм – Брайтон 2:1

Прогнозы: Лестер (+1) / Победа Тоттенхэм

Коэффициент: 2,14

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0

Тоттенхэм, пропустив от Брайтона первым, ясно дал понять, что легкой жизни нам ждать не стоит. Правда, "шпоры" все-таки перевернули игру и вырвали победу, но вот во втором матче шансов у нас не было. Мы поверили в Лестер и думали, что "лисы" не проиграют даже в два мяча, но ошиблись. Ливерпуль уничтожил как Лестер, так и наши шансы на успех.

Ставка №2

Матчи: Ливерпуль – Вулверхэмптон 1:0 / Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 2:0

Прогнозы: Победа Ливерпуль / Манчестер Сити победит и ТБ 2.5: да

Коэффициент: 2,03

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0

Ливерпуль и Сити играли после прохода нашего экспресса, так что мы уже не так волновались, но все равно было обидно. Проход этой ставки был бы приятным дополнением и гарантировал бы нам самый большой итоговый банк за всю историю битвы, однако совсем чуть-чуть нам не повезло. Ливерпуль удержал победу на Энфилде, а вот в матче Сити нам не хватило одного гола. А как было обидно наблюдать за ударом в штангу на последних минутах или двумя нереализованными выходами три в два…

Ставка №3

Матчи: Лестер — Ливерпуль 0:4 / Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1 / Вулверхэмптон — Манчестер Сити 3:2 / Арсенал — Челси 1:2

Прогнозы: больше(2.5) / больше(2.5) / больше(2.5) / больше(2.5)

Коэффициент: 6,63

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 663,75 грн

Здесь пришлось переживать лишь за последний матч – Арсенал – Челси, где последние два гола были забиты уже в конце поединка. Прекрасный экспресс с очень солидным коэффициентом.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта наша редакция стала единственной, которая заработала, а не проиграла. Кстати, как уже анонсировалось ранее, битва продлена еще на пять туров, так что не время расслабляться! Впереди Новый год, но на 1-е число у нас запланирован очередной тур! Так что кто-то готовится к застолью и выбирает подарки, а мы спешим выбирать матчи. Всех с наступающими праздниками, увидимся уже в новом году!

Ах да, давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.