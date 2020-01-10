Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В новом туре нашей с Parimatch битвы мы решили поступить ровно так же, как и в предыдущем, взяв два ординара и один экспресс. Правда, на этот раз экспресс будет более рисковым, ведь в нем будет не два, а три события.

Текущий банк: 4 652,70 грн

Неудержимые "орлы"

Лацио — Наполи (11 января)

Лацио идет на невероятный клубный рекорд, а именно — 10 побед в чемпионате подряд. Для этого нужно обыгрывать кризисный Наполи во главе с Дженнаро Гаттузо. Задача не из простых, но вполне по силам нынешнему Лацио. Мы же решили ставить не на победу, а на два гола от Иммобиле и компании. Атаку "орлов" остановить очень сложно.

Прогноз: ИТ1Б (1,5)

Коэффициент: 1,79

Сумма ставки: 200 грн

Мадридское дерби

Реал — Атлетико (12 января)

Здесь руководствуемся двумя факторами. Реал играл на день раньше Атлетико и его матч получился довольно простым. "Матрасники" же отдали все психологические и физические силы. Восстановиться за два дня будет крайне непросто. Второй фактор — Реал сейчас банально в лучшей форме и сильнее. Победу в основное время брать не будем, а немного подстрахуемся, взяв проход.

Прогноз: Проход Реала

Коэффициент: 1,68

Сумма ставки: 200 грн

Рисковый экспресс

Тоттенхэм — Ливерпуль (11 января)

Прогноз: Победа Ливерпуля

Коэффициент: 1,71

Интер — Аталанта (11 января)

Прогноз: Обе забьют

Коэффициент: 1,55

Вулверхэмптон – Ньюкасл (11 января)

Прогноз: Победа Вулверхэмптона

Коэффициент: 1,47

Здесь все просто и логично. Правда, к сожалению, это не всегда работает. Тоттенхэм далеко не в оптимальной форме из-за большого количества травмированных, Ньюкасл – в принципе в глубоком кризисе, тогда как "волки" Санту по игре сейчас уступают только топ-клубам. Интер и Аталанта – в прекрасной форме и с отличной атакой. В общем, здесь нам сюрпризы не нужны.

Общий коэффициен т: 3,89

Ставка: 150 грн

Итог

До конца нашей эпичной с Parimatch битвы остается всего три тура, а это значит, что наступил самый ответственный период. Мы хоть и находимся на уверенном первом месте, понимаем, что в конце гонки конкуренты будут рисковать и сделают все, чтобы догнать нас. Давайте же посмотрим, что поставили Isport.ua и Bigmir)net?