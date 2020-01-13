Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги двадцатого тура проекта — Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В этом туре у нас было все на грани – валидол был везде. По итогам тур успешным не выдался, но Реал спас нас от полного краха и немного подсластил пилюлю.

Ставка №1

Матч: Лацио – Наполи 1:0

Прогноз: Лацио больше(1.5)

Коэффициент: 1,79

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0

У нас была дилемма – поставить на чистую победу Лацио или взять их два гола. В итоге мы решили, что здесь вполне может быть ничья 2:2, поэтому, как мы думали, наша ставка была подстраховкой. В итоге, мы ошиблись. Лацио победил, но не смог забить дважды. Обидный минус.

Ставка №2

Матчи: Реал Мадрид — Атлетико Мадрид 0:0 (4:1 по пенальти)

Прогноз: Проход Реал Мадрид

Коэффициент: 1,68

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 336 грн

И здесь пришлось переживать вплоть до последних секунд. Мы допускали, что в этой игре возможно дополнительное время, поэтому не решились ставить на Реал в основное время. Хоть тут не прогадали – "сливочные" выиграли по пенальти.

Ставка №3

Матчи: Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:1 / Тоттенхэм – Ливерпуль 0:1 / Интер Милан – Аталанта 1:1

Прогнозы: Победа Вулверхэмптон / Победа Ливерпуль / обе забьют

Коэффициент: 3,89

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Несмотря на то, что в итоге не зашла всего одна ставка из трех, Вулверхэмптон, который нас подвел, играл первым. Это означало, что дальнейшие матчи никакого значения не имеют, хоть они и зашли.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы проиграли часть денег, но общая ситуация осталась прежней – мы уверенно занимаем первое место. До конца битвы всего два тура. Давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.