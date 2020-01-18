Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В предпоследнем туре нашей с Parimatch битвы мы надеемся снова выйти в плюс и подойти к последнему туру в хорошем настроении. Сделали акцент на матчах Ла Лиги, а также взяли рисковый экспресс с большим коэффициентом.

Текущий банк: 4438,70 грн

Двойник на испанских грандов

Барселона — Гранада (19 января)

Первая игра Кике Сетьена у руля "блаугранас". Как часто бывает, футболисты после смены тренера вдвойне мотивированы и нам кажется, что шансов у гостей не будет. Берем небольшую фору для подстраховки, но ожидаем разгрома. Минимум трижды Барса обязательно забьет.

Прогноз: Фора 1 (-1,5)

Коэффициент: 1,47

Реал – Севилья (18 января)

А вот у Реала может быть не все так гладко. "Сливочные" хоть и на ходу, но Лопетеги знает, чего ожидать от Реала и готовит для бывших подопечных сюрприз. Севилья забивает в каждом матче, и мы полагаем, что игра против Реала исключением не станет. Тем более, не сыграет лидер обороны "бланкос" Серхио Рамос.

Прогноз: Севилья забьет

Коэффициент: 1,5

Общий коэффициен т: 2,2

Ставка: 200 грн

Злые "матрасники"

Эйбар — Атлетико (18 января)

Атлетико банально на две головы сильнее Эйбара и не должен испытать проблем против аутсайдера. "Оружейники" долго будут сопротивляться, но гости смогут взломать оборону хозяев и увезти три очка.

Прогноз: Победа Атлетико

Коэффициент: 1,78

Ставка: 200 грн

Рискуем

Уотфорд — Тоттенхэм (18 января)

Прогноз: Уотфорд не проиграет

Коэффициент: 1,72

Саутгемптон — Вулверхэптон (18 января)

Прогноз: Саутгемптон не проиграет

Коэффициент: 1,42

РБ Лейпциг — Унион Берлин (18 января)

Прогноз: Фора 1 (-1)

Коэффициент: 1,40

Хоффенхайм – Айнтрахт (18 января)

Прогноз: Тотал больше 2,5

Коэффициент: 1,55

Общий коэффициен т: 5,3

Ставка: 200 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы взяли ординар и два экспресса. Посмотрим, что из этого получится. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?