Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
В предпоследнем туре нашей с Parimatch битвы мы надеемся снова выйти в плюс и подойти к последнему туру в хорошем настроении. Сделали акцент на матчах Ла Лиги, а также взяли рисковый экспресс с большим коэффициентом.
Текущий банк: 4438,70 грн
Двойник на испанских грандов
Барселона — Гранада (19 января)
Первая игра Кике Сетьена у руля "блаугранас". Как часто бывает, футболисты после смены тренера вдвойне мотивированы и нам кажется, что шансов у гостей не будет. Берем небольшую фору для подстраховки, но ожидаем разгрома. Минимум трижды Барса обязательно забьет.
Прогноз: Фора 1 (-1,5)
Коэффициент: 1,47
Реал – Севилья (18 января)
А вот у Реала может быть не все так гладко. "Сливочные" хоть и на ходу, но Лопетеги знает, чего ожидать от Реала и готовит для бывших подопечных сюрприз. Севилья забивает в каждом матче, и мы полагаем, что игра против Реала исключением не станет. Тем более, не сыграет лидер обороны "бланкос" Серхио Рамос.
Прогноз: Севилья забьет
Коэффициент: 1,5
Общий коэффициент: 2,2
Ставка: 200 грн
Злые "матрасники"
Эйбар — Атлетико (18 января)
Атлетико банально на две головы сильнее Эйбара и не должен испытать проблем против аутсайдера. "Оружейники" долго будут сопротивляться, но гости смогут взломать оборону хозяев и увезти три очка.
Прогноз: Победа Атлетико
Коэффициент: 1,78
Ставка: 200 грн
Рискуем
Уотфорд — Тоттенхэм (18 января)
Прогноз: Уотфорд не проиграет
Коэффициент: 1,72
Саутгемптон — Вулверхэптон (18 января)
Прогноз: Саутгемптон не проиграет
Коэффициент: 1,42
РБ Лейпциг — Унион Берлин (18 января)
Прогноз: Фора 1 (-1)
Коэффициент: 1,40
Хоффенхайм – Айнтрахт (18 января)
Прогноз: Тотал больше 2,5
Коэффициент: 1,55
Общий коэффициент: 5,3
Ставка: 200 грн
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы взяли ординар и два экспресса. Посмотрим, что из этого получится. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?