Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги предпоследнего тура нового проекта — Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. В предпоследнем туре мы были близки к триумфу, но остались ни с чем.

Ставка №1

Матчи: Уотфорд – Тоттенхэм 0:0 / Саутгемптон – Вулверхэмптон 2:3 / РБ Лейпциг — Унион Берлин 3:1 / Хоффенхайм — Айнтрахт Франкфурт 2:1

Прогнозы: 1X / 1X / РБ Лейпциг(-1) / больше(2.5)

Коэффициент: 5,1

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Что может быть обиднее? Мы получили три более-менее спокойных плюса, а Саутгемптон выигрывал после первого тайма 2:0 и затем умудрился поиграть. Мы уже переключались на Лейпциг, чтобы поболеть за "быков", и даже не думали о матче Саутгемптона и тут случился этот невероятный камбек. Очень и очень жаль.

Ставка №2

Матч: Эйбар — Атлетико Мадрид 2:0

Прогнозы: Победа Атлетико Мадрид

Коэффициент: 1,77

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Атлетико после неплохих матчей в Суперкубке Испании выдал ужасный матч в Ла Лиге. Самое странное, что "матрасники" играли безвольно, а при таком тренере это казалось невозможным.

Ставка №3

Матчи: Реал Мадрид – Севилья 2:1 / Барселона – Гранада 1:1

Прогнозы: Севилья забьет / Барселона(-1.5)

Коэффициент: 2,2

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Вот тут мы вообще не сомневались в успехе после гола Севильи, но Барса умудрилась забить Гранаде всего один гол. Казалось, что в первом матче при новом тренере каталонцы вдоволь покуражаться, однако кураж был исключительно во владении мячом.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы были близки к проходу прекрасного экспресса и двойника, но совсем чуть-чуть не хватило. Очень обидно получать такую оплеуху перед последним туром. Давайте заглянем на ISport.ua и Bigmir.net.