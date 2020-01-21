Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
И вот, в нашей с Parimatch битве настало время финала. Три редакции подошли к последнему туру с разными банками, и хоть мы идем на первом месте, радоваться очень рано. Очевидно, что соперники будут рисковать и сделают все, чтобы обогнать нас "на ленточке".
Текущий банк: 3 838.70 грн
Верим в хозяев
Манчестер Юнайтед — Бернли (22 января)
МЮ находится в достаточно неплохой форме, даже несмотря на поражения в двух последних матчах из трех. Травма Рашфорда, безусловно, огромная проблема, но в команде есть кому играть и добиваться результата. С Бернли на своем поле проблем возникнуть не должно — фору брать не рискнем, а вот два гола МЮ выглядят привлекательно.
Прогноз: ИТ1Б (1,5)
Коэффициент: 1,55
Лестер — Вест Хэм (22 января)
Лестер несколько сдал позиции, но команда по-прежнему в тройке и ведет борьбу за Лигу чемпионов. Вест Хэм продолжает лихорадить и сейчас очень мало предпосылок, что команда будет успешна в этом туре. Ровно, как и в случае с МЮ, берем два гола хозяев.
Прогноз: ИТ1Б (1,5)
Коэффициент: 1,52
Реал Сосьедад — Эспаньол (22 января)
Эспаньол сейчас может думать только лишь о спасении в Ла Лиге. Клуб делает интересные трансферы и бросит все силы на сохранение прописки, так что борьба в Кубке Испании в планы "попугаев" точно не входит. Баски же, в свою очередь, сейчас на ходу и готовы к борьбе на двух фронтах. Просматривается легкая победа хозяев.
Прогноз: Победа Реал Сосьедада
Коэффициент: 1,61
Общий коэффициент: 3,79
Ставка: 300 грн
И снова экспресс
Наполи – Лацио (21 января)
Лацио сейчас находится в потрясающей форме и ставит высокие задачи в Серии А. На Кубок тоже есть планы, но бросать все силы смысла особого нет. Правда, это не помешает грозной атаке огорчить Наполи. Неаполитанцы, в свою очередь, пребывают в кризисе и могут реабилитироваться хорошей игрой в Кубке. Для этого нужно обыгрывать Лацио. Нам видится, что в этой игре обе команды забьют.
Прогноз: Обе забьют
Коэффициент: 1,64
Эвертон — Ньюкасл (21 января)
Эвертон после прихода Анчелотти выглядит очень неплохо, хоть и результаты даются команде с огромным трудом. Тур нынешний наверняка не станет исключением, но Эвертон обязан доказывать свою силу в матче с Ньюкаслом, который не так давно по игре был одним из худших в АПЛ, но затем умудрился отобрать очки у Вулверхэмптона и одолеть на выезде Челси. Эвертон должен спустить Ньюкасл с небес на землю.
Прогноз: Победа Эвертона
Коэффициент: 1,61
Челси – Арсенал (21 января)
Здесь и нечего анализировать. Ждем верховой матч от грозных команд, но держим в голове вариант с 1:1, поэтому немного подстраховываемся.
Прогноз: Тотал больше 2
Коэффициент: 1,3
Общий коэффициент: 3,43
Ставка: 300 грн
Риск
Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити (21 января)
Слепо верим в защиту хозяев и возможность убежать в контратаку. Сити далеко не в лучшей форме, так что самое время рискнуть.
Прогноз: Победа Шеффилд Юнайтед
Коэффициент: 7,5
Ставка: 138 грн
Итог
В решающем туре нашего с Parimatch проекта мы остановили свой выбор на двух
экспрессах и рисковом
ординаре. Если победа Шеффилд Юнайтед - вариант не самый очевидный, то экспрессы должны принести нам прибыль и первое место по итогам Битвы редакций.
Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua
и Bigmir)net
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