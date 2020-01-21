Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

И вот, в нашей с Parimatch битве настало время финала. Три редакции подошли к последнему туру с разными банками, и хоть мы идем на первом месте, радоваться очень рано. Очевидно, что соперники будут рисковать и сделают все, чтобы обогнать нас "на ленточке".

Текущий банк: 3 838.70 грн

Верим в хозяев

Манчестер Юнайтед — Бернли (22 января)

МЮ находится в достаточно неплохой форме, даже несмотря на поражения в двух последних матчах из трех. Травма Рашфорда, безусловно, огромная проблема, но в команде есть кому играть и добиваться результата. С Бернли на своем поле проблем возникнуть не должно — фору брать не рискнем, а вот два гола МЮ выглядят привлекательно.

Прогноз: ИТ1Б (1,5)

Коэффициент: 1,55

Лестер — Вест Хэм (22 января)

Лестер несколько сдал позиции, но команда по-прежнему в тройке и ведет борьбу за Лигу чемпионов. Вест Хэм продолжает лихорадить и сейчас очень мало предпосылок, что команда будет успешна в этом туре. Ровно, как и в случае с МЮ, берем два гола хозяев.

Прогноз: ИТ1Б (1,5)

Коэффициент: 1,52

Реал Сосьедад — Эспаньол (22 января)

Эспаньол сейчас может думать только лишь о спасении в Ла Лиге. Клуб делает интересные трансферы и бросит все силы на сохранение прописки, так что борьба в Кубке Испании в планы "попугаев" точно не входит. Баски же, в свою очередь, сейчас на ходу и готовы к борьбе на двух фронтах. Просматривается легкая победа хозяев.

Прогноз: Победа Реал Сосьедада

Коэффициент: 1,61

Общий коэффициен т: 3,79

Ставка: 300 грн

И снова экспресс

Наполи – Лацио (21 января)

Лацио сейчас находится в потрясающей форме и ставит высокие задачи в Серии А. На Кубок тоже есть планы, но бросать все силы смысла особого нет. Правда, это не помешает грозной атаке огорчить Наполи. Неаполитанцы, в свою очередь, пребывают в кризисе и могут реабилитироваться хорошей игрой в Кубке. Для этого нужно обыгрывать Лацио. Нам видится, что в этой игре обе команды забьют.

Прогноз: Обе забьют

Коэффициент: 1,64

Эвертон — Ньюкасл (21 января)

Эвертон после прихода Анчелотти выглядит очень неплохо, хоть и результаты даются команде с огромным трудом. Тур нынешний наверняка не станет исключением, но Эвертон обязан доказывать свою силу в матче с Ньюкаслом, который не так давно по игре был одним из худших в АПЛ, но затем умудрился отобрать очки у Вулверхэмптона и одолеть на выезде Челси. Эвертон должен спустить Ньюкасл с небес на землю.

Прогноз: Победа Эвертона

Коэффициент: 1,61

Челси – Арсенал (21 января)

Здесь и нечего анализировать. Ждем верховой матч от грозных команд, но держим в голове вариант с 1:1, поэтому немного подстраховываемся.

Прогноз: Тотал больше 2

Коэффициент: 1,3

Общий коэффициен т: 3,43

Ставка: 300 грн

Риск

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити (21 января)

Слепо верим в защиту хозяев и возможность убежать в контратаку. Сити далеко не в лучшей форме, так что самое время рискнуть.

Прогноз: Победа Шеффилд Юнайтед

Коэффициент: 7,5

Ставка: 138 грн

Итог

вух

вом

вариант не самый очевидный, то экспрессы должны принести нам прибыль и первое место по итогам Битвы редакций.