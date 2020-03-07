Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

По итогам прошлого тура совместного с Parimatch проекта наша редакция опустилась на последнее место, что не может не разочаровывать. Надеемся, что на этих выходных мы сполна реабилитируемся.

Текущий банк: 4000 грн

Верим в "быков"

Вольфсбург — РБ Лейпциг (7 марта)

Вольфсбург сейчас в достаточно неплохой форме, однако Лейпциг сильнее и мы считаем, что гостям удастся взять полноценные три очка. Отставание от Баварии уже три балла, так что терять пункты нельзя. Мотивация Лейпцига будет запредельной.

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 2,11

Ставка: 150 грн

Хетафе мчит в Лигу чемпионов

Хетафе — Сельта (7 марта)

Сельта в последнее время подала признаки жизни, однако Хетафе сейчас на голову сильнее. Не будет Яго Аспаса, а в случае с Сельтой это практически половины команды. Также в параллельном матче будут играть Севилья и Атлетико, а это значит, что в случае победы Хетафе может выйти на чистое третье место. Хозяева сделают все для победы.

Прогноз: Победа 1

Коэффициент: 1,85

Ставка: 150 грн

И двойник на закуску

Александрия — Динамо Киев (7 марта)

Один из главных матчей сезона для Александрии. Если команда Шарана хочет ворваться в борьбу за бронзу, то нужно брать три очка. А учитывая, что в параллельном матче Десна сыграет с Зарей, в случае победы над Динамо Александрия значительно улучшит свои позиции. Это мы ведем к тому, что сегодня точно будет бой, и Динамо вряд ли удастся выиграть в два и более мячей.

Прогноз: Фора 1 (+1,5)

Коэффициент: 1,45

Арсенал – Вест Хэм (7 марта)

Арсенал набрал ход и сейчас у "канониров" есть реальные шансы вклиниться в борьбу за топ-4. Для этого нужно продолжать набирать очки. Вест Хэм продолжает пребывать в кризисе и такую команду сейчас нужно побеждать. Легко не будет однозначно, но взять три очка Арсеналу вполне по силам.

Прогноз: Победа 1

Коэффициент: 1,59

Общий коэффициент : 2,3

Ставка: 100 грн

Итог

В этом туре нашего с Parimatch проекта мы взяли два ординара и довольно аккуратный, по нашему мнению, двойник. Запасаемся терпением и верим в успех! Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?