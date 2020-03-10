Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
По итогам предыдущего тура совместного с Parimatch проекта наша редакция окончательно опустилась на третье место. Надеемся, что этот мидуик поправит наше положение.
Текущий банк: 3600 грн
Комбинируем ЛЧ и ЛЕ
РБ Лейпциг — Тоттенхэм (10 марта)
У Моуриньо пока многое не получается в Тоттенхэме и сейчас все идет к тому, что команда вылетит из Лиги чемпионов. Лейпциг сейчас на голову сильнее, что было доказано в первом матче. На своем поле "быки" будут мотивированы еще сильнее и докажут свое превосходство.
Прогноз: Победа 1
Коэффициент: 1,7
Вольфсбург — Шахтер (12 марта)
Шахтер в Европе играет результативно. И забивает, и пропускает. В выездном матче против Вольфсбурга будет похожий сценарий – без голов команды не уйдут.
Прогноз: обе забьют
Коэффициент: 1,82
Общий коэффициент: 3
Ставка: 100 грн
Магия Энфилда
Ливерпуль — Атлетико (11 марта)
Атлетико поставит автобус и будет играть от защиты весь матч, однако дома Ливерпуль способен сотворить чудо. В этом мы убеждались не раз и считаем, что команде Клоппа по силам пройти в следующий этап.
Прогноз: Проход Ливерпуля
Коэффициент: 2,1
Ставка: 150 грн
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы взяли две ставки. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?