Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

По итогам предыдущего тура совместного с Parimatch проекта наша редакция окончательно опустилась на третье место. Надеемся, что этот мидуик поправит наше положение.

Текущий банк: 3600 грн

Комбинируем ЛЧ и ЛЕ

РБ Лейпциг — Тоттенхэм (10 марта)

У Моуриньо пока многое не получается в Тоттенхэме и сейчас все идет к тому, что команда вылетит из Лиги чемпионов. Лейпциг сейчас на голову сильнее, что было доказано в первом матче. На своем поле "быки" будут мотивированы еще сильнее и докажут свое превосходство.

Прогноз: Победа 1

Коэффициент: 1,7

Вольфсбург — Шахтер (12 марта)

Шахтер в Европе играет результативно. И забивает, и пропускает. В выездном матче против Вольфсбурга будет похожий сценарий – без голов команды не уйдут.

Прогноз: обе забьют

Коэффициент: 1,82

Общий коэффициент : 3

Ставка: 100 грн

Магия Энфилда

Ливерпуль — Атлетико (11 марта)

Атлетико поставит автобус и будет играть от защиты весь матч, однако дома Ливерпуль способен сотворить чудо. В этом мы убеждались не раз и считаем, что команде Клоппа по силам пройти в следующий этап.

Прогноз: Проход Ливерпуля

Коэффициент: 2,1

Ставка: 150 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы взяли две ставки. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?