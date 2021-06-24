Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги третьего тура проекта — Битва редакций.

Матчи третьего тура чемпионата Европы подошли к концу и мы спешим подвести итоги очередного тура нашей с Parimatch Битвы редакций. Из двух наших ставок зашла одна.

Ставка №1

Матч: Италия — Уэльс 1:0

Прогноз: Обе забьют

Коэффициент: 2,25

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Здесь мы рисковали и риск этот оправданным не оказался. У Уэльса были две реальные возможности распечатать ворота итальянской сборной, однако Бэйл и Рэмси забить все-таки не смогли.

Ставка №2

Матч: Россия — Дания 1:4

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 1,74

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 261 грн

По второй ставке у нас легкий проход — датчане пусть и не сразу, но доказали свое очевидное превосходство над россиянами и добились разгромной победы.

В третьем туре нашего с Parimatch проекта у нас зашла одна ставка из двух, однако несмотря на это мы все-таки потеряли небольшую часть денег. После трех туров мы находимся практически в том же месте, где и начинали. Основная борьба впереди! А как там дела у ISport.ua и Bigmir.net?