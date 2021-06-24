Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги третьего тура проекта — Битва редакций.
getty images
24 июня 2021, 10:00
Матчи третьего тура чемпионата Европы подошли к концу и мы спешим подвести итоги очередного тура нашей с Parimatch Битвы редакций. Из двух наших ставок зашла одна.
Ставка №1
Матч: Италия — Уэльс 1:0
Прогноз: Обе забьют
Коэффициент: 2,25
Ставка: 150 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Здесь мы рисковали и риск этот оправданным не оказался. У Уэльса были две реальные возможности распечатать ворота итальянской сборной, однако Бэйл и Рэмси забить все-таки не смогли.
Ставка №2
Матч: Россия — Дания 1:4
Прогноз: Победа 2
Коэффициент: 1,74
Ставка: 150 грн
Сумма выигрыша: 261 грн
По второй ставке у нас легкий проход — датчане пусть и не сразу, но доказали свое очевидное превосходство над россиянами и добились разгромной победы.
В третьем туре нашего с Parimatch проекта у нас зашла одна ставка из двух, однако несмотря на это мы все-таки потеряли небольшую часть денег. После трех туров мы находимся практически в том же месте, где и начинали. Основная борьба впереди! А как там дела у ISport.ua и Bigmir.net?