Лига конференций

Форвард "волков" поделился своими мыслями после игры с Зарей.

Нападающий Ромы Карлес Перес прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций против луганской Зари (4:0).

"Я доволен выступлением команды и своим голом. Нашей целью было пройти групповой этап и мы это сделали. Это важный момент для нас, а что касается меня, то я хочу максимально помогать команде, когда тренер дает мне шанс проявить себя на поле. Нам нужно много работать, чтобы добиться прогресса.

Конечно мы знали, что этот матч как финал — так и сыграли. Нужно было победить и пройти в плей-офф, чему мы очень рады", — приводит слова Переса ForzaRoma.info.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов луганской Зари в пятом поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.