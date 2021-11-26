Лига конференций

Форвард итальянской команды поделился своими мыслями после игры с Зарей.

Нападающий Ромы Тэмми Абрахам прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций против луганской Зари (4:0).

"Я могу выступать лучше. Я хочу прогрессировать и как можно больше помогать партнерам по команде.

Мы пережили непростое время в плане результатов, но победа над Зарей вселяет в нас уверенность перед следующими матчами. Мы должны найти стабильность и показать, на что мы действительно способны.

Это было отличное выступление команды и эта победа — наша реакция на неудачные результаты. Нужно было играть как команда, это удалось. Хотели подарить фанатам хороший вечер. Мог забить три или четыре мяча, но получилось только два, но я продолжаю становиться лучше. В следующей игре мы должны играть, как сегодня", — приводит слова Абрахама ForzaRoma.info.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов луганской Зари в пятом поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.