Ліга конференцій

Молодий хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри з кіпрським Аполлоном.

Півзахисник Дніпра-1 Валентин Рубчинський прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій проти кіпрського Аполлона (3:1).

"Вважаю, що вся команда добре зіграла, особливо у першому таймі. Вийшло забити три м’ячі, а у свої ворота не пропустити жодного. Потім вже грали більше за рахунком, але, в цілому, вважаю, провели добру гру.

Перший гол надав додаткових сил. Після цього суперник розкрився, а ми отримали вільні зони та скористалися ними.

Ми налаштовувалися на хорошого суперника, діючого чемпіона своєї країни. Знали, що буде важко. Добре, що вийшло саме так.

Можливий виклик до збірної? Звичайно, кожний гравець бажає грати за збірну своєї країни. Але є так, як складається. Буду працювати далі та доводити, що гідний отримати шанс", - наводить слова Рубчинського прес-служба дніпрян.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів Дніпра-1 в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.