Ліга конференцій

Хосе Луїс Ольтра поділився своїми думками напередодні матчу проти Дніпра-1.

Головний тренер АЕКу Хосе Луїс Ольтра прокоментував майбутній матч 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Дніпра-1.

"Завтра в нас дуже важливий та важкий матч. Ми граємо його завдяки доброму виступу на груповій стадії Ліги Європи. В нас є шанс перемогти завтра та – чому б і ні? – пройти до наступного раунду. Звичайно, це буде важко, тому що суперник має дуже сильну команду, сильних гравців. Вважаю, вони змінилися з часу наших попередніх зустрічей. Так, вони не мали офіційних матчів два місяці, але провели підготовку, йдуть першими у чемпіонаті України. Можливо, ми втратили фактор несподіванки, як це було, коли ми вибили їх минулого разу. Маємо показати себе з найкращого боку та уникнути помилок.

Пройти далі – дуже важливо для клубу, гравців, фанів, усього Кіпру. В нас попереду 180 хвилин гри, і ми маємо змагатися з першої до останньої. Закликаю вболівальників прийти на стадіон та створити неповторну атмосферу – для нас це дуже важливо. Повторюся, це буде зовсім інша річ, ніж наші попередні зустрічі. Ми маємо бути майже бездоганними, аби пройти далі.

Думаю, обидві команди стали кращими. Коли ми грали влітку, Дніпро-1 вперше вийшов на поле після 6-місячної перерви. Вони прибули сюди на Кіпр, стикнулися з незвичною погодою, вологістю – все це створило фактор несподіванки, який був, на мене, важливим. Зараз у Ларнаці прохолодно, Дніпро-1 провів вдало перше коло чемпіонату, набув впевненості. Ми також стали кращими. З минулого літа ми багато працювали і зараз демонструємо кращі результати, ніж на початку сезону. Думаю, нас очікують дві збалансовані гри. Дніпро-1 має Піхальонка, Довбика, але до них додалися Пеглоу, Матарріта. У них добрі гравці. Але ми маємо боротися, забути попередні матчі проти цієї команди, ігри групового турніру. Маємо забути минуле та концентруватися на завтрашньому матчі, потім – на матчі чемпіонату, а потім – на матчі-відповіді у Кошице.

Ситуація з травмованими? Кенану Пірічу краще. Він у заявці на завтра і, думаю, може зіграти. Дюрчо та Альтман почуваються зовсім трохи краще, але вони ще не тренувалися навіть на полі, тому завтра їхня участь виключена і, напевно, у неділю також вони не зможуть зіграти. Громов поза заявкою на турнір.

Зараз важко, але в нас хороший склад, хороші гравці, які відчувають відповідальність. Я би хотів, звичайно, мати у своєму розпорядженні більше гравців, аби була змога для ротації. Але для мене завжди найважливішою є найближча гра. І на неї я завжди намагаюся поставити найкращий склад. Наша мета – перемагати у кожній грі протягом сезону. Ми вже проходили таке восени під час групового турніру Ліги Європи. Зараз трохи інакший контекст, але для мене ситуація схожа, і я працюю так само.

Модель гри Дніпра-1 не зазнала великих змін, але вони стали краще фізично, додали у впевненості. Думаю, їх підсилили нові гравці. Вони добре виглядають в обороні, діють злагоджено як команда, і дуже важко створити моменти біля їхніх воріт. Це було у Лізі конференцій, у чемпіонаті і, думаю, завтра теж так буде. Також вони добре грають з м’ячем завдяки наявності Піхальонка та Довбика. Це важка команда, добре виглядає у різних фазах гри, але ми теж стали кращими і маємо боротися. Нас очікують два рівні матчі, і у футболі ніколи не знаєш, що може відбутися", - наводить слова Ольтри прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч між АЕКом та Дніпром-1 відбудеться завтра, 16 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.