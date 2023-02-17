Ліга конференцій

Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

Вчора, 16 лютого, відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА оголосив чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня.

Серед кандидатів на нагороду є і кривдник Дніпра-1 – захисник АЕКу Анхель Гарсія, який своїм голом приніс перемогу кіпрському клубу (1:0).

Крім нього на нагороду претендують нападник Фіорентини Лука Йович (дубль у ворота Браги (4:0)), півзахисник Трабзонспору Трезеге (асист у зустрічі з Базелем (1:0)) та хавбек Карабаха Марко Янкович (гольова передача у грі з Гентом 1:0)).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Валеф та Піхальонок були найкращими гравцями Дніпра-1 у матчі проти АЕКу.