Украина

Глава комитета национальных сборных Украины прокомментировал ситуацию в нашем футболе.

Мирон Маркевич попросил не торопиться с планами о возобновлении чемпионата и предложил посмотреть, что будет в Украине в ближайшее время. Кроме того, он рассказал, что некоторые клубы Украины не хотят выплачивать зарплату игрокам.

"Давайте подождем хотя бы еще месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не все знаем, но пока что выглядит так.

Подождем, а там хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в Лиге чемпионов, кто вылетит, кто будет в еврокубках выступать. Конечно, хотелось бы, чтобы мы доиграли, но это не от нас зависит.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов, потому что убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю, поэтому посмотрим, как все повернется", – сказал Маркевич в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что из-за коронавируса были перенесены выборы президента УПЛ.