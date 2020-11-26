Чтиво

Football.ua — о человеке, которого никогда не забудут.

Его смерть из тех, которые многие долго не могут принять, пусть со своим образом жизни Он и шел к ней долгие годы. Он был футболистом из другой, неизвестной нам планеты, но когда судья давал финальный свисток – опускался на землю и становился не просто человеком, а человеком в самой крайней форме этого слова. И на поле, и в жизни, Он показывал различные крайности, а это, как мы знаем, порой не особо приемлемо рядовому обывателю. Разница лишь в том, что в Его случае одна крайность – со знаком плюс, а другая – со знаком минус.

Его олицетворением можно назвать тот самый, вошедший в легенды и воспетый в одах ненависти и любви матч Аргентина-Англия в ¼ мексиканского Мундиаля 1986-го года. На 51-й минуте Он забил гол, за который Его можно проклинать и призывать к распятию, а уже через четыре минуты оставил в дураках половину английской команды, заставляя их в тот момент жалеть, что они придумали футбол, и магией своих ног призывая всех себя обожать. Первый мяч прозвали "рукой Бога", второй – "голом столетия", и казалось бы невозможно ожидать два таких различных и несравнимых творения от одного человека за 4 минуты, но… можно, если этот человек – Он.

Вся Его жизнь прошла в сравнениях. В начале – с Пеле, затем – с Месси. Спор о том, кто же на самом деле номер один в истории футбола, можно вести вечно. Одно лишь у Него никогда не отнять – Он играл в командах, которые без Него не выиграли бы ничего. В первую очередь, конечно же, речь о Наполи и сборной Аргентины. Он пришел в Наполи, едва спасшийся от вылета в сезоне-1983/1984, за год сделав его середняком Серии А, еще за год – бронзовым призером, а затем, в розыгрыше-1986/1987 – чемпионом. В 1990-м Его же усилиями "партенопеи" это достижение повторили, и те два чемпионства так и остаются единственными в неаполитанской истории. И, конечно же, нельзя забывать и о том, что в 1989-м Наполи завоевал еще и Кубок УЕФА! Сумеете сходу назвать хотя бы пару имен из той команды или главного тренера? Если, конечно, Вы не фанат Наполи и не специалист по истории итальянского футбола…



А теперь давайте попробуем сделать то же самое со сборной Аргентины, в 1986-м выигравшей чемпионат мира (пусть та команда и была собрана из хороших, но не звёздных исполнителей), а в 1990-м дошедшей до его финала. Уж там, в Италии, ставшей для Него вторым домом, кроме Него заслугу за выход в финал можно отдать лишь вратарю Гойкоэчеа. Многие же читатели этого текста наверняка вспомнят Его на том мировом первенстве, в первую очередь, в контексте очередной "руки Бога" – на этот раз правой, выставленной после удара головой киевского "динамовца" Олега Кузнецова в матче аргентинцев против сборной СССР на групповом этапе турнира. Амбидекстр – точно сказано, пусть нога у него зачастую сверкала лишь левая…

Полуфинальный матч Италия-Аргентина в Неаполе – это, можно сказать, вершина Его славы, когда некоторые болельщики Наполи были готовы желать поражения сборной родной страны, отдавая перед ней предпочтение Ему. Таким похвастаться могут лишь избранные. Пусть, конечно, Он и сам подливал масла в огонь, рассказывая об оторванности Неаполя от остальной Италии и страданий от несправедливого расизма, что некоторым жителям Неаполя все же отнюдь не понравилось, и они начали вслух говорить о своей полной поддержке "Скуадры Адзурры", сочетая ее с любовью к Нему.

Именно фактор одиночного вытягивания своих команд на вершины, и ничто иное, играет фундаментальную роль в Его пользу в вечных спорах о том, кто в политеизме футбольных Богов – главный. Можно долго рассуждать о том, стала бы сборная Бразилии чемпионом мира 1958-го и 1970-го годов без Пеле (в 1962-м он и так практически не играл), попутно помня о том, что история не терпит сослагательного наклонения.

Можно долго рассказывать о величии Месси, но есть одно НО, напоминающее нам о том, что футбол, при всей любви к величайшим Индивидуальностям – командная игра, и если с Барселоной Лео выиграл все, то с "альбиселесте" – ничего. В отличие от Него. Это лишь один из аргументов, и мы ни в коем случае не ставим его на первое место. Но он, этот аргумент, невероятно весомый. Пусть даже многие (включая автора этих строк), привыкли оценивать футболистов в совокупности с их человеческими качествами, и потому для себя ставят выше того же Пеле.

Нельзя забывать, что Его тёмная сторона велика и безгранична. Безграничная самовлюбленность, наркомания, которая значительно сократила его футбольный век и отправила на лечение, криминальные дела, в которые входил арест за хранение кокаина в 1991-м и условный срок за стрельбу по журналистам в 1994-м, а затем еще и алкоголизм, с которым Он боролся до конца своих дней, и лишь за пару недель до смерти с этой целью был доставлен в одну из больниц Буэнос-Айроса. Здесь можно упомянуть и наивное увлечение левачеством с татуировкой Че Гевары и откровенно дурацкими политическими лозунгами, включающими прямую агитацию за нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и цитатами, сопоставимыми с "ешь богатых".

Это все, как мы понимаем, могло "родиться" из дружбы с Фиделем Кастро и частым пребыванием на Кубе, где впервые Он побывал именно по приглашению лидера страны с целью лечения от наркотической зависимости. Кстати, затем Он сделал татуировку и с изображением самого Кастро…

Однако, мы должны понимать, что без всего этого Его образ бы не был полноценным. Образ, как мы уже говорили, человека крайностей. Человека, устраивающего на поле бойню в своем последнем матче за Барселону (как же это парадоксально вышло – аргентинец затеял массовую драку в игре каталонцев и басков на глазах у испанского короля!) и проклинаемого всеми, но менее чем через месяц находящегося на руках неаполитанских тиффози.

Он покинул наш мир 25 ноября. Именно в этот день, только 15 лет назад, отправился в свет иной и другой футбольный Гений ХХ века, изрядно разрушивший свою жизнь вредными привычками – Джордж Бест. Хотя, бесспорно, аргентинцу реализовать себя в футболе в итоге удалось в значительно большей мере. Невероятно, но ровно четыре года назад , тоже 25 ноября, умер и упомянутый выше друг нашего Героя — Фидель Кастро.

Да, Его смерть должна была рано или поздно случиться. Как, в общем, и смерть любого человека. Он же приближал ее час самолично и давно, как мы уже сказали в начале статьи, и 60 лет в этом случае – не так уж и мало, как бы мерзко это не звучало. Но, о парадокс, эта смерть все равно стала глубокой неожиданностью, потрясшей все информационное пространство. Так бывает, когда уходят великие – пусть со знаком плюс, пусть со знаком минус.

И поэтому Бог небесный обязан принять Бога Аргентины и Неаполя, а возможно и всей Игры, с распростертыми руками. Пусть в контексте Его, "левака", упоминание Бога всуе и не является правильным. Но будучи человеком, которого нельзя ставить в пример никому, Он был футболистом, чью Игру нельзя объяснить чем-то кроме влияния свыше.

Он — Диего Марадона.