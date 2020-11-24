Five O'Clock

Бывший полузащитник Арсенала и Милана в интервью The Athletic обсудил заботу об окружающей среде и важность здоровья человека.

У Матье Фламини всегда было много энергии. "Это у меня с самого детства, — рассказывает он The Athletic. – Помню, я был ребенком, и родители забирали меня со школы. Они не могли поймать меня, я просто убегал от них".

В свои 36 Матье не растерял ту энергию. Она определяла его игру на футбольном поле и она же помогает ему двигаться в других направлениях. Теперь он три в одном: футболист, предприниматель и активист. Бывший полузащитник Арсенала говорит о таких проблемах, как здоровье и окружающая среда с той же страстью, с которой сражался на футбольном поле. "Я хочу дать толчок и оказать положительное влияние", — признается Фламини.

В год, когда большую часть мира потряс карантин, Матье не остановился. Он и разговаривает без остановки, делая только небольшую паузу на глоток свежего воздуха или минеральной воды. Расширившиеся интересы француза, похоже, только вдохновляют его. "Мне очень сильно повезло в жизни, ведь моя мечта стать профессиональным футболистом исполнилась, — говорит он. Теперь я на том этапе жизни, когда считаю, что должен попытаться сделать что-то хорошее для окружающего мира".

Его самым свежим проектом сталa Unity, новая здравоохранительная платформа, запущенная вместе с бывшим партнером по Арсеналу Месутом Озилом. "Думаю, последние несколько месяцев научили нас: хорошее здоровье может спасти наши жизни, — объясняет Фламини. – Я имею в виду, что, согласно недавним исследованиям Службы общественного здравоохранения Англии, у людей с индексом массы тела свыше 35 риск умереть от Covid-19 повышается на 40%. Ваше здоровье крайне важно".

Фламини планирует работать с Озилом, которого Арсенал недавно оставил вне заявки на Премьер-лигу и Лигу Европы. Они хотят совместно с другими атлетами и профессионалами из мира спорта передать свой опыт в массы. "Реальность такова, что профессиональных спортсменов окружают эксперты по питанию, ментальному здоровью, фитнес-тренеры. Мы хотим поделиться информацией, которой можно доверять. Большинство из нас ищет информацию в Google или социальных сетях. Вопрос в том, подтверждена ли она научно? Что за люди пишут эти статьи? Поддерживают ли их фармацевтические компании?", — говорит француз.

Любовь Фламини задавать вопросы играет важную роль в его жизни. "У меня была увлекательная дискуссия с доктором, который специализируется на качестве сна, — рассказывает он. – Я спрашивал, идет ли на пользу немного вздремнуть? В какое время нужно идти спать вечером? Сон должен длиться пять или восемь часов? Что правдиво в том всем, что мы читаем?"

Это любопытство расширило его горизонты. "Обычно все, что связано со здоровым способом жизни, считается правом самых привилегированных людей. Если ты к таким относишься, у тебя есть доступ к информации. Ты можешь встретиться с диетологом, можешь проводить различные тесты... Мы хотим взять эту информацию и поделиться ею с каждым".

Партнерство Фламини с Озилом не должно удивлять. Они были неразлучны в Арсенале. "Когда Месут присоединился к нам, я уже некоторое время знал клуб, — вспоминает француз. – При трансфере тебе всегда нужно какое-то время на адаптацию. Мы быстро подружились".

"Месут много лет помогает людям. Для него очень важно социальное равенство. Озил никогда не забывает, откуда он. Я был очень впечатлен той работой, которую он проделывал все эти годы. Это были параллельные пути: мой больше направлен к сохранению окружающей среды, а его – к людям".

Это может быть не очень похоже на типичные разговоры на тренировке, но Фламини твердо уверен, что спорстмены сильно растут, когда выходят из своей зоны комфорта.

Тяга к активизму у Фламини объясняется его прошлым. Его семья происходит из маленькой деревни на острове Корсика. Сам Матье рос в Марселе на берегу Средиземноморского моря – и природа играла очень важную роль в его детстве. Сейчас же он хочет, чтобы она была столь же ценной и для других. "Я посещал некоторые школы в Северном Лондоне. Некоторые ученики никогда не были на море. Как можно просить ребенка заботиться о море, если он не знает, что это?"

Его фокус на здоровье следует из убеждения о прямой взаимосвязи между помощью себе и помощью природе. Фламини придерживается овощной диеты – отчасти из-за проблем для окружающей среды, которые несет производство мяса, но также и чтобы снизить количество воспалений, которые начали влиять на его игровую карьеру.

"Полагаю, за последние несколько лет мы все изменили свой рацион. 20 лет назад мы ели рыбу и мясо один или два раза в неделю. Помню, как ездил в гости к бабушке, и она говорила: "О, раз ты приехал, я приготовлю рыбу". Это был как особый случай. Сейчас же мясо стало очень и очень дорогим. Это обработанная пища – и качество не осталось на прежнем уровне. Я решил убрать животный белок из своего ежедневного рациона, чтобы избежать травм и снизить кислотность в своем организме. Так что даже если сказать: "Знаете, что? Меня не волнует наша планета" – то как минимум, нас волнуем мы сами".

Фламини применяет этот же принцип в своей компании GFBiochemicals, которая производит эко-френдли растворители и моющие средства как альтернативу продуктам, созданным на основе нефти. Он хочет вдохновить людей делать более сознательный выбор".

Еще один глоток воды, и Матье возвращается к режиму профессора. "Вы знаете, что сегодня почти в каждой рыбе есть микрочастицы пластика? Когда мы с вами едим рыбу и другие морепродукты, мы едим и эти микрочастицы. Некоторые исследования, проведенные Университетом Ньюкасла в Австралии и Всемирным фондом дикой природы, говорят, что человек в среднем потребляет до 5 грамм пластика в неделю – это эквивалент кредитной карточки. Вопрос в том, неужели мы думаем, что это полезно для здоровья?"

"Слишком долго мы не отделяли людей от нашей планеты. Мы здесь гости. Это буквально невозможно, вести здоровый образ жизни, если ты живешь в нездоровой среде. Нас окружает планета, на которой мы живем. И если мы заботимся о своем здоровье, а все мы заботимся, нужно понимать, как изменить то, что происходит сейчас. Мы больше не можем закрывать на это глаза".

Фламини не единственный футболист, который занимается социальными проблемами. Он глубоко уважает таких людей, как Маркус Рашфорд, Эктор Бельерин и, конечно же, Озил. "На каком-то этапе мы привыкли ассоциировать футболистов с негативными историями, — размышляет Матье. – Но теперь есть и очень вдохновляющие случаи. Думаю, все больше игроков понимает, что недостаточно просто хорошо проявлять себя на поле. Важно делать это и за его пределами. Нужно подавать правильный пример".

"Люди теряют веру – многие больше не доверяют правительствам и большим корпорациям. Они могут идентифицировать себя со спортсменами – ведь до того, как стать звездами, они были такими же обычными людями, как и каждый из нас".

"Слишком долго мы говорили спортсменам: "Слушай, ты играешь в футбол – вот этим и занимайся". Или "Ты теннисист – вот и играй в теннис". Почему? Если ты в чем-то хорошо разбираешься, если эта тема близка тебе, и ты хочешь высказаться, почему бы и нет? Если ты спортсмен, у тебя есть социальная ответственность. У тебя невероятная возможность творить хорошие дела. Нужно ее использовать".

Фламини знает, что этой возможностью он обязан футболу и пока не готов сказать, что его карьера осталась позади. Последним клубом Матье был Хетафе в сезоне-2018/19, но даже в 36 лет он думает о продолжении карьеры. "Я еще не объявлял о ее завершении, — улыбается француз. – Я все еще здоров и хорошо себя чувствую! Когда ты заботишься о своем здоровье, ешь полезную еду, хорошо спишь, то и стареешь медленнее. Я прекрасно себя ощущаю и еще не решил, продолжать карьеру или заканчивать. Это первый аспект".

"Второй – это то, что я всегда был в футболе. Я знаю эту сферу лучше всего. Поэтому я хочу всегда оставаться близким к ней, быть вовлеченным".

Учитывая предпринимательскую жилку Матье, The Athleticне может не задать вопрос, который пишут тысячи фанатов в социальных сетях: не собирается ли он купить Арсенал?

"Нет, — смеется Матье. – Не спрашивайте, как я хочу быть вовлечен в футбол, потому что об этом я не думал. Но, определенно, я всю жизнь был его частью. И хочу всегда оставаться в этой сфере".

Джеймс Макниколас, The Athletic