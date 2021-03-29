ЧМ-2022. Отбор

Автор гола в ворота сборной Украины прокомментировал результат матча на НСК Олимпийский.

На поединок второго тура квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Финляндии приехала в столицу Украины, где намерена была дать бой коллективу Андрея Шевченко. "Филины" избрали оборонительный стиль игры, однако под конец встречи пропущенный гол заставил их идти вперед большим числом исполнителей. В результате, случайная ошибка центра обороны "сине-желтых" позволила гостям отыграть результативный удар Жуниора Мораеса, и увезти из Киева тяжело добытый балл (1:1).

Украина — Финляндия 1:1 Видео голов и обзор матча

Автор единственного гола в исполнении Финляндии, нападающий Темму Пукки, которому удалось реализовать пенальти в концовке встречи, во время послематчевого интервью прокомментировал результат данной игры.

"Остались довольны тем, как сыграли сегодня. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей.

Не знаю, что случилось в тот момент в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", — подытожил финский футболист.

Свой следующий матч Финляндия проведет дома против Казахстана, но произойдет это уже в рамках осенней паузы на международные поединки.