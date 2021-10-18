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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

💥 Полузащитник Жоржиньо Вейналдум поделился своими впечатлениями о первых месяцах выступлений в составе ПСЖ: "Мне очень сложно".

Если не ошибаюсь, свой уход из Ливерпуля Вейналдум объяснял "недостаточной любовью со стороны фанатов"? Похоже, человек просто продолжает находиться в активном поиске.

💥 Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа раскритиковал УЕФА после поражения от Италии в матче за третье место в Лиге наций: "Этот матч был лишь ради денег, нужно честно говорить об этом. Мы играем лишь ради того, чтобы УЕФА получил дополнительные деньги".

Критика УЕФА от игрока Реала? Попахивает методичками Флорентино Переса.

💥 Ньюкасл может подписать вингера мадридского Реала Гарета Бэйла в 2022 году.

Усиление позиции голкипера боссов Ньюкасла случайно не интересует? Реалу есть кого предложить.

💥 Украина U-19 во главе с Владимиром Езерским пробилась в элит-раунд Евро-2022 с первого места, сыграв вничью с Польшей U-19 в матче с двумя пенальти (2:2).

Единственная тренерская установка — не пародировать Месси и Суареса во время пробития пенальти. Все гениальное — просто. Да, Руслан Петрович?

💥 Сборная Украины упустила победу над Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Зачем? Верни как было!

Ув. представители Арены-Львов. Вы зачем неправильно показали, как должен выглядеть качественный газон?

💥 Экс-наставник лондонского Арсенала, а ныне директор по развитию мирового футбола ФИФА Арсен Венгер высказался о проблеме офсайда в футболе: "Офсайд будет автоматизирован к 2022 году".

Для Гармаша это хорошие новости или плохие?

Это руководство ПСЖ так работает над продлением контракта с Мбаппе.

💥 В рамках второго тура женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 во Франции разгромно уступил ПСЖ со счетом 0:5.

💥 Алекс Теллес рассказал о своих амбициях в Манчестер Юнайтед: "Сделаю все, чтобы Манчестер Юнайтед стал чемпионом".

💥 ПСЖ готов платить нападающему Эрлингу Холанду около 40 миллионов евро в год.

Детскую мечту за деньги не купишь!

💥 "Мои родители пешком пересекли Сахару, чтобы я смог играть в футбол". На нашем сайте вышел перевод интервью Иньяки Вильямса.

💥 Динамо совместно с Шахтером обновили скамейки запасных на НСК Олимпийский.

💥 Динамо отправилось на матч УПЛ против ПФК Львов с одним нападающим в заявке.

В комментариях что-то про Гармаша писали. Возможно, о нем речь.

💥 Вингер Шахтера Евгений Коноплянка получил ушиб грудной клетки на тренировке.

Данная информация отсутствует.

💥 Лионель Месси обвинил в предвзятости арбитра матча Аргентина — Перу: "Сильный ветер, соперник играл глубоко в обороне и оставлял мало места. Этот арбитр всегда делает одно и то же, когда судит наши матчи".

Пусть "залетает" в любую ветку Барселоны — там ему расскажет парень с Пуйолем на аве.

Для кого-то — срач, а для кого-то — спецоперация по выявлению "отдельных персонажей". P.S. Всем, кто написал в конференцию редакции, — отдельное спасибо.

💥 Украинский полузащитник Виктор Коваленко отметился первым голом и ассистом за Специю.

Без шуток — молодец и так держать! Ну а теперь к шуткам... Вернемся в август 2021 года...

В следующем году начнет до объявления номинантов — вообще легендой будет!

Правильно доказал или нет? Тема не раскрыта.

💥 Украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Эмполи.

Рубрика "Лучшие перлы украинского футбола" продолжается...

💥 Ну и напоследок нельзя не отметить, что яркое выступление Виктора Коваленко спровоцировало смену тренера в Салернитане.

Еще парочку таких перформансов от Виктора — акции Газпрома обвалим.

Ну, тут уже многое зависит от наших козаков!

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