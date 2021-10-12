ЧМ-2022. Отбор
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча Украина — Босния и Герцеговина, в котором подопечные Петракова не сумели одержать важную победу в родных стенах.
(Отчет о матче читайте немного позже на нашем сайте)
Украина — Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Ярмоленко, 15 �— Ахмедходжич, 77.
Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) — Ярмоленко (Зубков, 81), Цыганков (Булеца, 81) — Яремчук (Сикан, 72).
Босния и Герцеговина: Шехич — Стеванович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Чивич, Колашинац (Ковачевич, 90) — Налич (Cарич, 58), Хаджиахметович, Гояк (Прцич, 58) — Джеко, Превляк (Демирович, 81).
Предупреждения: Чивич, Ахмедходжич, Превляк.