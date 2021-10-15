ЧМ-2022. Отбор

Аргентинский форвард недоволен действиями судейской бригады после матча отбора ЧМ-2022.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал работу бразильской судейской бригады во главе с Вилтоном Сампайо на матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Перу (1:0).

"Трудный матч, было сложно играть. Сильный ветер, соперник играл глубоко в обороне и оставлял мало места. Этот арбитр всегда делает одно и то же, когда судит наши матчи. Кажется, он делает это специально. В любом случае это победа и три важных очка, которые приблизи нас к цели", — написал Месси на своей странице в Instagram.

После 11 игр сборная Аргентины находится на втором месте в южноамериканской отборе на ЧМ-2022. На счету подопечных Лионеля Скалони семь побед и четыре ничьи.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Аргентина — Перу.