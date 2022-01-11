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Football.ua рассказывает про топовых специалистов, которые сидят без работы.

Работа тренера — очень специфична. Сегодня ты успешный и на слуху, а уже завтра – ищешь новую работу. Из года в года мы становимся свидетелями ситуаций, как именитым тренерам указывают на дверь и платят огромную компенсацию.

Football.ua выделяет пятёрку самых ярких и сильных менеджеров, которые на данный момент находятся не у дел.

Также предлагаем посмотреть видео на Youtube-канале Football.ua про украинцев, которые выступали в Англии.

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