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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 18 травня:

Стали відомі фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій. На шляху до фіналу Ліги Європи Севілья обіграла Ювентус, а Рома розібралася з Баєром. Тим часом Вест Гем був сильнішим за АЗ, а Фіорентина обіграла Базель на шляху до фіналу Ліги конференцій.

Ребров підписав контракт зі збірною України. Про термін угоди не повідомляється. Раніше були чутки, що українець поставить підпис під трирічним контрактом. Зазначається, що скоро про призначення Реброва повідомлять офіційно.

Мбаппе – найбільш високооплачуваний спортсмен до 25 років. Нападник збірної Франції минулого року заробив близько 120 мільйонів доларів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.