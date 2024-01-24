Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Президент УЄФА "дуже схвильований", проте впевнений у Німеччині як в "хорошому організаторі".

Президент Спілки європейський футбольних асоціацій Александер Чеферін висловився про проведення майбутнього чемпіонату Європи в Німеччині в умовах, коли Україна продовжує протистояти повномасштабному вторгненню російських окупантів, а між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з Хамасом продовжується збройний конфлікт.

На тлі можливого виходу до фінальної частини ЄВРО-2024 збірних України та Ізраїлю, які можуть зустрітися між собою в плей-оф, в УЄФА схвильовані через організацію достатнього рівня безпеки в умовах проведення континентальної першості.

"У ці божевільні часи, коли, геостратегічно, світ божеволіє, найбільше занепокоєння викликає безпека. Я боюся не тільки того, що може статися на стадіонах. Тому що стадіони, я впевнений, будуть захищені належним чином. Але вболівальники будуть у всіх містах і селищах.

Втім, давайте будемо оптимістами. Я все ще думаю, що все буде добре за підтримки німецької влади, яка дуже налаштована допомогти нам", — цитує слова Чеферіна The Telegraph.

Зазначається, що заборона для росії від УЄФА через вторгнення в Україну повинна допомогти запобігти повторенню, наприклад, жорстоких нападів на англійських вболівальників з боку футбольних хуліганів, які, за підозрами, підтримувалися кремлем під час ЄВРО-2016.

Чеферін пообіцяв, що заборона для росії залишатиметься в силі на високому рівні, поки триватиме війна, але сказав, що хоче все ще пом'якшити цю заборону для російських молодіжних команд – плани зробити це минулого року були зірвані негативною реакцією суспільства.

За інформацією британського джерела, метою такого пом'якшення Чеферін називає "уникнення промивання мізків російським дітям із ціллю викликати ненависть до Заходу", і щоб "вони не несли покарання за те, в чому не винні".

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня. Україна у матчі плей-оф кваліфікації зіграє проти Боснії і Герцеговини (21 березня). Переможець протистояння зустрінеться з сильнішим з пари Ісландія – Ізраїль.