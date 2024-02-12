Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (05.02.2024 — 11.02.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭Значить далеко не факт, що наш козак виграє 10 тисяч...
📰 ДАНІ АЛВЕС ПОСТАВ ПЕРЕД СУДОМ ЧЕРЕЗ ЗВИНУВАЧЕННЯ У ЗГВАЛТУВАННІ. ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ WASHINGTON POST, ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ДЛЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ В'ЯЗНИЦІ ТА КОМПЕНСАЦІЮ У РОЗМІРІ 150 ТИС. ЄВРО.
📰 ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАМЕРУНУ ВІДХИЛИЛА ПРОПОЗИЦІЮ САМУЕЛЯ ЕТО'О, ЯКИЙ ХОТІВ ЗАЛИШИТИ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ОРГАНІЗАЦІЇ.
💭Десь ми це вже бачили...
💭І це також ми десь вже бачили...
📰 КЛЮЧОВИЙ ВІНГЕР ЕВЕРТОНА ДВАЙТ МАКНІЛ ПОДІЛИВСЯ ВРАЖЕННЯМИ ВІД РОБОТИ ТА СПІЛКУВАННЯ ЗІ СВОЇМ ОДНОКЛУБНИКОМ ТА ЛІВИМ ЗАХИСНИКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ ВІТАЛІЄМ МИКОЛЕНКОМ: "МИКОЛЕНКО — ЦЕ ПРО КЛАС".
💭Та так навіть ПСЖ зможе Лігу чемпіонів виграти...
💭Хто-небудь, зупинить вже цього парубка! І це ми ще не все вставили у підбірку!
💭Ніхто й не здивується
💭Просто без Італії важко уявити Євро, самі маєте розуміти.
💭Іншим футбольним клубам на замітку: читайте за цим посиланням.
📰 НАПАДНИК МЮНХЕНСЬКОЇ БАВАРІЇ ТА ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ ГАРРІ КЕЙН РОЗПОВІВ, ЧОГО САМЕ ЙОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ У ФУТБОЛЬНІЙ КАР'ЄРІ: "МЕНІ НЕ ВИСТАЧАЄ ТРОФЕЇВ".
💭Як цікаво, що Ауді як раз серед спонсорів Баварії ;)
📰 РЕАЛ МАДРИД ІЗ ЛУНІНИМ ЗНИЩИВ ЖИРОНУ З ЦИГАНКОВИМ ТА ДОВБИКОМ, ЗМЕНШИВШИ ІНТРИГУ В ЧЕМПІОНСЬКИХ ПЕРЕГОНАХ ЛА ЛІГИ.
💭Це питання до пана Джеймі Каррагера