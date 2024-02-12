Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰 МИХАЙЛО МУДРИК ЗАПРОПОНУВАВ НЕВДОВОЛЕНОМУ ФАНАТУ ЧЕЛСІ ЗІГРАТИ НА 10 ТИСЯЧ ФУНТІВ СТЕРЛІНГІВ

💭Значить далеко не факт, що наш козак виграє 10 тисяч...

📰 КІЛІАН МБАППЕ УКЛАДЕ З РЕАЛОМ КОНТРАКТ НА ШІСТЬ РОКІВ, — ПОВІДОМЛЯЮТЬ ЗМІ.

📰 ДАНІ АЛВЕС ПОСТАВ ПЕРЕД СУДОМ ЧЕРЕЗ ЗВИНУВАЧЕННЯ У ЗГВАЛТУВАННІ. ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ WASHINGTON POST, ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ДЛЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ В'ЯЗНИЦІ ТА КОМПЕНСАЦІЮ У РОЗМІРІ 150 ТИС. ЄВРО.

📰 НОВАЧОК ШАХТАРЯ МАРЛОН ГОМЕС ПРОПУСТИТЬ КІЛЬКА ТИЖНІВ ЧЕРЕЗ ТРАВМУ.

📰 ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАМЕРУНУ ВІДХИЛИЛА ПРОПОЗИЦІЮ САМУЕЛЯ ЕТО'О, ЯКИЙ ХОТІВ ЗАЛИШИТИ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ОРГАНІЗАЦІЇ.

📰 ВЛАСНИКИ ЧЕЛСІ ДОВІРЯЮТЬ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ДВІ КРУПНІ ПОРАЗКИ ПОСПІЛЬ.

💭Десь ми це вже бачили...

💭І це також ми десь вже бачили...

📰 КЛЮЧОВИЙ ВІНГЕР ЕВЕРТОНА ДВАЙТ МАКНІЛ ПОДІЛИВСЯ ВРАЖЕННЯМИ ВІД РОБОТИ ТА СПІЛКУВАННЯ ЗІ СВОЇМ ОДНОКЛУБНИКОМ ТА ЛІВИМ ЗАХИСНИКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ ВІТАЛІЄМ МИКОЛЕНКОМ: "МИКОЛЕНКО — ЦЕ ПРО КЛАС".

💭Та так навіть ПСЖ зможе Лігу чемпіонів виграти...

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО ВІДПОВІВ НА ПИТАННЯ ПРО СТАН СПРАВ УСЕРЕДИНІ ЙОГО КОЛЕКТИВУ: "МИНУЛОГО СЕЗОНУ НЕ Я ФІНІШУВАВ ДВАНАДЦЯТИМ В АПЛ, А ЧЕЛСІ".

📰 НАПАДНИК КИЇВСЬКОГО ДИНАМО ВЛАДИСЛАВ ВАНАТ ПОТРАПИВ ДО СФЕРИ ІНТЕРЕСІВ НАПОЛІ.

📰 У ФУТБОЛІ ВВЕДУТЬ СИНЮ КАРТКУ, — ПОВІДОМИВ РЕСУРС THE TELEGRAPH. 

💭Хто-небудь, зупинить вже цього парубка! І це ми ще не все вставили у підбірку!

📰 УКРАЇНА ДІЗНАЛАСЯ СУПЕРНИКІВ У ЛІЗІ НАЦІЙ-2024/25. КОМАНДА СЕРГІЯ РЕБРОВА ЗУСТРІНЕТЬСЯ З ЧЕХІЄЮ, АЛБАНІЄЮ ТА ГРУЗІЄЮ.

📰 АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРІН НЕ БУДЕ БАЛОТУВАТИСЯ НА НАСТУПНИЙ ТЕРМІН В ПРЕЗИДЕНТИ УЄФА.

💭Ніхто й не здивується

📰 МІЛАН ВСЕРЙОЗ РОЗГЛЯДАЄ КАНДИДАТУРУ ХУЛЕНА ЛОПЕТЕГІ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА.

📰 ПРЕЗИДЕНТ УЄФА АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРІН ВИСТУПИВ ІЗ ПРОМОВОЮ 48 ЧЕРГОВОМУ КОНГРЕСІ: "ФУТБОЛЬНІ ФАНАТИ НЕ ДУРНІ. ВОНИ ЗНАЮТЬ, ЩО ФУТБОЛ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ".

💭Просто без Італії важко уявити Євро, самі маєте розуміти.

📰 ДІЄГО КОСТА ПІДПИСАВ КОНТРАКТ З ГРЕМІО.

💭Іншим футбольним клубам на замітку: читайте за цим посиланням.

📰 НАПАДНИК МЮНХЕНСЬКОЇ БАВАРІЇ ТА ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ ГАРРІ КЕЙН РОЗПОВІВ, ЧОГО САМЕ ЙОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ У ФУТБОЛЬНІЙ КАР'ЄРІ: "МЕНІ НЕ ВИСТАЧАЄ ТРОФЕЇВ".

💭Як цікаво, що Ауді як раз серед спонсорів Баварії ;)

📰 РЕАЛ МАДРИД ІЗ ЛУНІНИМ ЗНИЩИВ ЖИРОНУ З ЦИГАНКОВИМ ТА ДОВБИКОМ, ЗМЕНШИВШИ ІНТРИГУ В ЧЕМПІОНСЬКИХ ПЕРЕГОНАХ ЛА ЛІГИ.

📰 ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ БАЄР ПРИБИВ БАВАРІЮ В ПОТЕНЦІЙНІЙ "ЧЕМПІОНСЬКІЙ" ГРІ БУНДЕСЛІГИ.

📰 АРСЕНАЛ БЕЗ ЗІНЧЕНКА ПОЗНУЩАВСЯ НАД ВЕСТ ГЕМОМ, ЗДОБУВШИ ПЕРЕМОГУ З РАХУНКОМ 6:0.

💭Це питання до пана Джеймі Каррагера