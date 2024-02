Ерлінг Голанд анонсував створення власного бренду морозива у Норвегії - повідомляє гравець у Twitter.

Назвою буде "Голанд", а морозиво буде випускатися норвезькою харчовою компанією Hennig-Olsen Is.

У складі Манчестер Сіті Ерлінг виступає з 2022 року, а також виграв декілька трофеїв включно із Лігою чемпіонів.

IT'S ALMOST HERE — Exclusively available in Norway from 19.2 pic.twitter.com/PP4zc7WI9f