Ерлінг Голанд анонсував створення власного бренду морозива у Норвегії - повідомляє гравець у Twitter

Назвою буде "Голанд", а морозиво буде випускатися норвезькою харчовою компанією Hennig-Olsen Is. 

У складі Манчестер Сіті Ерлінг виступає з 2022 року, а також виграв декілька трофеїв включно із Лігою чемпіонів. 

Цього сезону 23-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 6 асистів. 