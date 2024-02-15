Зірковий форвард чудово монетизує свої успішні виступи.
Ерлінг Голанд - Getty Images
15 лютого 2024, 19:56
Ерлінг Голанд анонсував створення власного бренду морозива у Норвегії - повідомляє гравець у Twitter.
Назвою буде "Голанд", а морозиво буде випускатися норвезькою харчовою компанією Hennig-Olsen Is.
У складі Манчестер Сіті Ерлінг виступає з 2022 року, а також виграв декілька трофеїв включно із Лігою чемпіонів.
Цього сезону 23-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 6 асистів.