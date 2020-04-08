Англия

Легендарный Алан Ширер считает неправильным насильно сокращать зарплаты футболистам.

Экс-форвард сборной Англии и лучший бомбардир в истории Премьер-лиги Алан Ширер уверен, что все футболисты хотят помочь борьбе с коронавирусом и экономическим последствиям пандемии, но каждый должны сам определять, каким образом это делать.

"Не думаю, что много найдется футболистов, которым надо объяснять, насколько важно бороться с пандемией и ее последствиями, – написал экс-футболист Ньюкасла, Блэкберна и Саутгемптона в своей колонке для ВВС. – Однако не совсем правильно принудительно лишать их части зарплаты и отправлять эти деньги на какие-то цели".

"Во-первых, многие из игроков уже участвуют в различных кампаниях: Маркус Рашфорд и Давид Де Хеа вовлечены в благотворительную деятельность, Джордан Хендерсон организует свой фонд для помощи в борьбе с коронавирусом — перечислять можно бесконечно. Во-вторых, вопреки общему мнению, далеко не все игроки, даже в АПЛ, являются миллионерами, которым некуда девать деньги".

"Думаю, все будут помогать по мере своих сил и возможностей, но насильно заставлять это делать не стоит".

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ намерены сократить зарплату игроков на 30%.

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