Испания

Испанский функционер оставил разгромный комментарий по поводу создания нового турнира.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал информацию о запуске нового клубного турнира под названием Суперлига Европы, в которую, по предварительным данным, войдут 15 клубов-основателей из топ-чемпионатов Старого Света, к которым позднее присоединятся еще пять коллективов.

К слову, появилась информация о том, что в их число могут войти пара лидеров текущего сезона немецкой Бундеслиги и один из португальских грандов.

Однако, не всем данная затея отдельной группы футбольных коллективов пришлась по душе, и с решительным протестом уже выступили УЕФА, ФИФА, фанатские группировки Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, а также организаторы английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

В частности, президент "элитного" испанского первенства Хавьер Тебас достаточно иронично прокомментировал новость о создании данного турнира: "А вот и гуру Power Point-Суперлиги повылазили из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, европейские лиги и Ла Лига готовились — они (Суперлига — ред.) получат достойный ответ".

Отметим, что сегодня, 19 апреля, руководство УЕФА соберется на экстренное совещание, по итогу которого определится дальнейшая судьба клубов-соучредителей новосозданного состязания.