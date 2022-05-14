Англия

У вінгера "червоних" виникли проблеми із правою ногою.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах отримав травму у фіналі Кубка Англії проти лондонського Челсі.

На 33-й хвилині зустрічі 29-річного єгиптянина збили в центрі поля, після чого форвард не зміг продовжити фінальний матч турніру. Натомість на полі з'явився Діогу Жота.

Цього сезону Салах провів 49 матчів, у яких забив 30 голів і віддав 16 асистів.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Челсі — Ліверпуль.