Англія

Легенда Ліверпуля — про можливий трансфер українця до Арсеналу.

Тема можливого переходу Михайла Мудрика з Шахтаря до Арсеналу та інших топ-клубів Європі — завжди на перших шпальтах, коли мова заходить про цьогорічне трансферне вікно. Тим паче, що "каноніри" зробили вже другу пропозицію.

Свою думку про можливий перехід українця до клубу з північного Лондону висловив і легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер.

"Арсенал цікавиться Михайлом Мудриком. Я дивився за ним у Лізі чемпіонів. У Арсеналу зараз там Габріель Мартінеллі, він виглядає неймовірно — може, один із них піде до центру поля?

Якщо Арсенал хоче конкурувати з Манчестер Сіті – хоч вони роблять це прямо зараз, але я говорю про всі змагання і протягом наступних кількох років, як це зробив Ліверпуль, – їм потрібні варіанти на лаві запасних. Артета знає це краще, ніж будь-хто, ще з його часів у Манчестер Сіті. Тож думаю, що Мудрик був би справді чудовим придбанням для Арсеналу виходячи того, що ми бачили у Лізі чемпіонів" — передає слова експерта Sky Sports.

Нагадаємо, раніше ми поцікавилися у наших читачів, чи відпусить Шахтар Мудрика до Арсеналу.