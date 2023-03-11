30-річний єгиптянин не зміг реалізувати пенальті у ворота Борнмута.
Мохамед Салах, Getty Images
11 березня 2023, 17:39
Борнмут у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги мінімально обіграв Ліверпуль (1:0).
У цьому матчі нападник "червоних" Мохамед Салах не зміг реалізувати пенальті, призначеного на 69 хвилині зустрічі.
За інформацією Squawka, 30-річний єгиптянин вперше в кар'єрі не зміг забити з одинадцятиметрової позначки у матчах АПЛ. До цього він мав 20 спроб.
У нинішньому сезоні Салах провів 38 поєдинків, у яких забив 22 м'ячі та віддав 11 результативних передач.