Англія

30-річний єгиптянин не зміг реалізувати пенальті у ворота Борнмута.

Борнмут у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги мінімально обіграв Ліверпуль (1:0).

У цьому матчі нападник "червоних" Мохамед Салах не зміг реалізувати пенальті, призначеного на 69 хвилині зустрічі.

За інформацією Squawka, 30-річний єгиптянин вперше в кар'єрі не зміг забити з одинадцятиметрової позначки у матчах АПЛ. До цього він мав 20 спроб.

У нинішньому сезоні Салах провів 38 поєдинків, у яких забив 22 м'ячі та віддав 11 результативних передач.