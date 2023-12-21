Англія

На шляху нового турніру з'являється все більше перешкод.

Уряд Великої Британії планує прийняти закон про запровадження футбольного регулятора, передає журналіст Роб Гарріс.

Зокрема, згадане рішення може вплинути і на потенційне створення Суперліги. Повідомляється, що такий регулятор може заборонити клубам приєднуватися до "подібних (Суперлізі) відокремлених змагань у майбутньому".

Нагадаємо, Європейський Верховний суд 21 грудня оголосив, що УЄФА та ФІФА не мали права накладати санкції на клуби через участь в альтернативних змаганнях.

Цю новину вже прокоментували президенти Реала Флорентіно Перес та Барселони Жоан Лапорта, а також гендиректор Суперліги Бернд Райхарт. Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА, Барселоні, Ла Лізі та Бундеслізі.

Також повідомляється, що Реал і Барселона можуть отримати значні бонуси за "вірність" Суперлізі, а її організатори вже представили оновлений формат турніру. За даними журналістів, Суперліга може стартувати вже із сезону-2025/26.