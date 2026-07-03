Німецький клуб хотів отримати за футболіста близько 30 мільйонів євро.
Жоау Палінья, Getty Images
03 липня 2026, 13:43
Півзахисник Тоттенгема Жоау Палінья у літнє трансферне вікно повернеться до Баварії після завершення оренди. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, керівництво клубів вело перемовини щодо повноцінного трансферу 30-річного португальця.
"Шпори" намагалися знизити опцію викупу, яка становила 25 мільйонів євро та ще п'ять мільйонів у якості бонусів, проте перемовини провалилися.
Також наголошується, що у послугах Паліньї зацікавлений Спортінг, проте "леви" також не можуть собі дозволити таку суму за гравця. Є й інші зацікавлені клуби, але їх імена не розголошуються.
Минулого сезону Палінья провів 45 матчів, у яких забив сім голів та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оголосив про купівлю Матеуша Фернандеша.