Англія

Португальський хавбек найближчим часом має визначитися зі своїм майбутнім після сезону в оренді.

Центральний півзахисник Баварії Жоау Палінья може вже найближчим часом остаточно визначитися з клубом, у якому продовжить кар’єру. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, наразі у 30-річного португальця є два конкретні варіанти — Тоттенгем і лісабонський Спортінг. Саме між цими клубами, ймовірно, і вирішуватиметься майбутнє футболіста.

Минулого сезону Палінья виступав за Тоттенгем на правах оренди, і лондонський клуб зацікавлений у повноцінному трансфері хавбека. Водночас "шпори" хочуть переглянути фінансові умови угоди з Баварією.

Раніше сторони погодили опцію викупу в розмірі 25 мільйонів євро плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Однак, за даними Плеттенберга, англійський клуб сподівається домовитися про меншу суму компенсації.

У сезоні-2025/26 Палінья провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив сім голів і віддав три результативні передачі.