Німеччина

Тоттенгем залишається в боротьбі, але бажання самого футболіста може стати вирішальним фактором.

Ситуація навколо майбутнього Жоау Паліньї отримала новий розвиток. Раніше повідомлялося, що на півзахисника претендують лісабонський Спортінг і лондонський Тоттенгем, а тепер стали відомі додаткові деталі можливого трансферу португальця.

За інформацією португальських ЗМІ, Баварія готова переглянути свої фінансові вимоги щодо 30-річного хавбека. Якщо раніше мюнхенський клуб розраховував отримати близько 30 мільйонів євро, то зараз сума потенційної угоди може становити 25 мільйонів.

Одним із ключових факторів у переговорах є позиція самого футболіста. Повідомляється, що Палінья прихильно ставиться до ідеї повернення до Спортінга — клубу, який свого часу допоміг йому заявити про себе на міжнародному рівні. Після оренди в Тоттенгемі португалець, за даними джерела, хотів би бути ближче до родини, що може вплинути на його остаточне рішення.

У Баварії хавбек більше не входить до планів команди. Німецький клуб свого часу заплатив за нього 51 мільйон євро, однак тепер готовий розглядати продаж за значно меншу суму. Однією з причин називають високу зарплату футболіста та відсутність для нього важливої ролі в команді.

У Лісабоні розглядають Палінью як можливу заміну капітану Мортену Г'юлманду, відхід якого вважається цілком реальним. Керівництво Спортінга зацікавлене в запрошенні досвідченого гравця, здатного посилити центр поля та взяти на себе лідерські функції в роздягальні. Для цього клуб готовий запропонувати півзахиснику довгостроковий контракт.

Таким чином, після попередніх повідомлень про інтерес з боку Тоттенгема та Спортінга трансферна історія Паліньї виходить на новий етап. Тепер дедалі більше значення мають не лише переговори між клубами, а й особисті пріоритети самого футболіста, який, схоже, серйозно розглядає можливість повернення до Португалії.