Англія

Вишні узгодили трансфер Альваро Родрігеса за суму до 25,7 млн фунтів

Англійський Борнмут продовжує активну роботу на літньому трансферному ринку, готуючись до історичного сезону в Лізі Європи. Клуб досяг домовленості з іспанським Ельче щодо переходу 21-річного нападника Альваро Родрігеса.

Початковий платіж за молодого форварда складе 21,4 млн фунтів стерлінгів, однак з урахуванням додаткових бонусів сума може зрости до 25,7 млн фунтів.

Гравець пройде медичне обстеження і підпише п'ятирічну угоду на стадіоні Віталіті вже цього понеділка. Мадридський Реал, який минулого літа продав гравця в Ельче, отримає 50% від суми цього трансферу.

Родрігес виступає за молодіжну збірну Уругваю, але також має право представляти національну команду Іспанії. У сезоні 2025/26 Альваро зіграв 34 поєдинки у Ла Лізі, забив 7 мʼячів та віддав 5 результативних передач. Нагадаємо в останньому турі Ельче зберіг пропуски у еліті, відправивши Жирону до Сегунди.