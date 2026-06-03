Після розширення Віталіті Стедіум вміщуватиме понад 20 тисяч уболівальників.
Віталіті Стедіум, Getty Images
03 червня 2026, 23:25
Борнмут отримав офіційне схвалення на повну реконструкцію південної трибуни Віталіті Стедіум, що дозволить клубу реалізувати масштабний проєкт розширення домашньої арени.
Як повідомляє City AM, вартість робіт оцінюється приблизно у 85 мільйонів фунтів стерлінгів. Після завершення реконструкції місткість стадіону збільшиться з 11 286 до близько 20 200 місць. Замість нинішньої південної трибуни планують побудувати нову арену на 7 тисяч уболівальників.
У клубі сподіваються розпочати основний етап робіт уже наступного літа. Водночас через затримки з погодженням документації Борнмут був змушений скоригувати початкові терміни реалізації проєкту.
Цього міжсезоння клуб проведе лише часткову модернізацію стадіону — зокрема, роботи в кутових секторах, hospitality-зонах та навколо арени. Це дозволить додати близько 800 місць перед стартом історичного для команди сезону в єврокубках, адже Борнмут уперше зіграє у Лізі Європи.
Після завершення реконструкції Віталіті Стедіум більше не буде найменшим стадіоном англійської Прем’єр-ліги. За місткістю арена випередить домашній стадіон Брентфорда — Брентфорд Комм'юніті Стедіум, який вміщує 17 250 глядачів.