Англія

Після розширення Віталіті Стедіум вміщуватиме понад 20 тисяч уболівальників.

Борнмут отримав офіційне схвалення на повну реконструкцію південної трибуни Віталіті Стедіум, що дозволить клубу реалізувати масштабний проєкт розширення домашньої арени.

Як повідомляє City AM, вартість робіт оцінюється приблизно у 85 мільйонів фунтів стерлінгів. Після завершення реконструкції місткість стадіону збільшиться з 11 286 до близько 20 200 місць. Замість нинішньої південної трибуни планують побудувати нову арену на 7 тисяч уболівальників.

У клубі сподіваються розпочати основний етап робіт уже наступного літа. Водночас через затримки з погодженням документації Борнмут був змушений скоригувати початкові терміни реалізації проєкту.

Цього міжсезоння клуб проведе лише часткову модернізацію стадіону — зокрема, роботи в кутових секторах, hospitality-зонах та навколо арени. Це дозволить додати близько 800 місць перед стартом історичного для команди сезону в єврокубках, адже Борнмут уперше зіграє у Лізі Європи.

Після завершення реконструкції Віталіті Стедіум більше не буде найменшим стадіоном англійської Прем’єр-ліги. За місткістю арена випередить домашній стадіон Брентфорда — Брентфорд Комм'юніті Стедіум, який вміщує 17 250 глядачів.