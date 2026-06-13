Англія

На мундіалі в Канаді, Мексиці й США Раян Крісті представляє збірну Шотландії.

Центральний півзахисник Раян Крісті оновив свою угоду з Борнмутом, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 31-річним шотландцем розраховано до кінця червня 2029 року. Склад Борнмута гравець поповнив наприкінці серпня 2021-го, коли Селтік отримав за нього 2,9 млн євро.

Протягом сезону-2025/26 Крісті взяв участь у 26-ти матчах АПЛ, відзначившись двома голами. "Вишні" фінішували шостими й вперше у своїй історії кваліфікувалися до єврокубків (основний етап Ліги Європи).

Зараз разом з іншим гравцем Борнмута правим вінгером Беном Доуком Раян представляє збірну Шотландії на ЧС-2026. Завтра, 14 червня, вона зустрінеться з національною командою Гаїті в американському Бостоні.

Раніше повідомлялося, що "вишні" цікавляться нападником Арсеналу.