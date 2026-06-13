Манкуніанці можуть розпочати переговори щодо трансферу американця після завершення чемпіонату світу.
Тайлер Адамс, getty images
13 червня 2026, 19:30
Півзахисник Борнмута та збірної США Тайлер Адамс потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Mail Sport.
За інформацією джерела, керівництво манкуніанців розглядає можливість підписання 25-річного футболіста під час літнього трансферного вікна. Наразі офіційних переговорів між клубами немає, однак у Манчестер Юнайтед розраховують повернутися до питання після завершення чемпіонату світу 2026 року.
Минулого сезону Адамс провів 26 матчів на клубному рівні у складі Борнмута. На рахунку американського хавбека два забиті м’ячі та дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше Ліверпуль приєднався до боротьби за хавбека Тайлера Адамса.