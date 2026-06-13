Англія

Манкуніанці можуть розпочати переговори щодо трансферу американця після завершення чемпіонату світу.

Півзахисник Борнмута та збірної США Тайлер Адамс потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Mail Sport.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанців розглядає можливість підписання 25-річного футболіста під час літнього трансферного вікна. Наразі офіційних переговорів між клубами немає, однак у Манчестер Юнайтед розраховують повернутися до питання після завершення чемпіонату світу 2026 року.

Минулого сезону Адамс провів 26 матчів на клубному рівні у складі Борнмута. На рахунку американського хавбека два забиті м’ячі та дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше Ліверпуль приєднався до боротьби за хавбека Тайлера Адамса.